SkypeにチャットAI搭載版Bingが統合されて色々質問可能になったので「GIGAZINEの歌」を作ってもらった



Microsoftがメッセージアプリ「Skype」にチャットAI搭載版Bingを統合することを発表しました。Bingの統合によってSkype上でAIと会話することが可能になったので、実際にAIとの会話を試してみました。



Get social with the new Bing in Skype | Skype Blog

https://www.skype.com/en/blogs/2023-02-bing-bot-in-skype/



The new Bing preview experience arrives on Bing and Edge Mobile apps; introducing Bing now in Skype - The Official Microsoft Blog

https://blogs.microsoft.com/blog/2023/02/22/the-new-bing-preview-experience-arrives-on-bing-and-edge-mobile-apps-introducing-bing-now-in-skype/



Skype Insider Release Notes for Skype 8.95.76.207 - Microsoft Community

https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/all/89576207/ce23a457-4686-469a-8324-97e1a8695ee9



Microsoftは2023年2月にOpenAI製の高性能チャットAIを検索エンジン「Bing」に組み込む計画を発表しましたが、新たにSkypeにもAI搭載版Bingを統合することを発表しました。実際にSkype上でチャットAIと会話してみた実例は以下の通り。



◆Bingに質問

Bingは、Skypeの連絡先の1つとして振る舞い、Bingに対する質問をメッセージとして送信すると、即座に自然な言語で返答してくれます。また、質問の回答が不足している場合は、さらに追加の質問を送信することもできます。試しにSkype上でBingに「gigazineってどんなサイト?」とメッセージを送信した結果、GIGAZINEについて詳しく教えてくれました。





◆回答形式を指定

「箇条書きで回答して」「5歳児にも分かるように回答して」といったように回答形式を指定することもできます。Bingに「gigazineについて、語尾に『だにゃん』と付けつつ解説して」と頼んだところ、指示通りに「だにゃん」と言いながらGIGAZINEについて解説してくれました。





◆ジョークやクイズなどを楽しむ

Bingは「○○に関するジョークを言って」「○○についてのクイズを出して」といったクリエイティブな質問にもスラスラ回答できます。試しに、Bingに「gigazineに関する歌詞を書いて」と頼んだ結果、スラスラと歌詞を書いてくれました。





Bingが書いた「GIGAZINEの歌」全文は以下の通り。



GIGAZINEはニュースサイト

ITやゲームに科学も

ブログ形式で読みやすい

ギガバイト級のオンラインマガジン



GIGAZINEには興味深い記事がたくさん

最新の情報やトレンドを知りたいなら

GIGAZINEをチェックしよう

毎日更新されるから飽きないよ



GIGAZINE GIGAZINE

あなたの知的好奇心を満たすサイト

GIGAZINE GIGAZINE

あなたの世界を広げるサイト





◆Bingを含めて複数人でグループチャット

Skypeでは、複数人同時にチャットできるグループチャット機能を利用可能。このグループチャットにBingを含めることもできます。Bingは100以上の言語に対応しており、「週末の旅行スケジュールを立てる補助」「フライト情報や宿泊情報の確認」といった操作をチャットだけで完結できます。





Skypeに統合されたBingは、AI搭載版Bingの先行プレビューに参加している人なら既に利用可能。先行プレビューに参加したい場合は、以下のリンク先から順番待ちリストに登録してください。



新しい Bing - 詳細情報

https://www.bing.com/new