Gemini 2.5 Proを用いたウェブ検索がGoogleのAIモードで利用可能に

Google検索に搭載されたAI検索システム「 AIモード(AI Mode) 」で、記事作成時点で最新のモデル「 Gemini 2.5 Pro 」が利用できるようになりました。テキスト、音声、画像、動画などを推論能力で分析する高度なモデルを検索で利用できるようになります。 New AI features in Google Search: Call a business or do research https://blog.google/products/search/deep-search-business-calling-google-search/ AIモードはGoogle検索で使えるシステムです。従来通りただ検索結果を表示するのではなく、ユーザーの検索クエリへの回答をAIが生成して表示するというもので、ユーザーは求める情報へ直感的にアクセスしやすくなります。 このAIモードで、Googleが「最も高度なAIモデル」と称するGemini 2.5 Proが使えるようになりました。Googleは「Gemini 2.5 Proは高度な推論、数学、プログラミングに関する質問に優れており、複雑なクエリに対してリンク付きの回答を提供します」と伝えています。 さらに、Gemini 2.5 Proを用いた「Deep Search」もAIモードで利用できるようになりました。GoogleはDeep Searchを、「何百ものサイトを閲覧し、それらのサイトすべてを関連付けて、わずか数分で包括的なレポートを作成できるもの」と説明しています。

・関連記事

Googleが新しい検索「AIモード」のテストを開始、一体どんな検索機能になるのか? - GIGAZINE



Gemini 2.5 Proに実験的な強化推論モード「Deep Think」が追加される - GIGAZINE



Googleが公開わずか数日でGemini 2.5 Proを無料ユーザーにも開放 - GIGAZINE



GoogleがGemini 2.5 Pro/Flashを一般公開&安価かつ最速の「Gemini 2.5 Flash-Lite」プレビュー版を新たにリリース - GIGAZINE





2025年07月17日 12時05分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Gemini 2.5 Pro web search now available ….