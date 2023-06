2023年06月12日 11時55分 レビュー

BingのチャットAIが日本語での音声入力に対応、実際にマイクでAIに質問してみた



Microsoftがデスクトップ向けのEdgeで、Bingの音声モードにアクセスできるアップデートを配信しました。このアップデートによって、Bingに統合された対話型AIによるチャット「Bing Chat」に音声を使って質問を行えるようになりました。また、日本語にも対応しているとのことで、実際にマイクを使ってBing Chatに日本語で質問をぶつけてみました。



Bing Preview Release Notes: Voice Chat on Desktop | Bing Search Blog

https://blogs.bing.com/search/june-2023/Bing-Preview-Release-Notes-Voice-Chat-on-Desktop



Bing’s chatbot now lets you ask questions with your voice on desktop - The Verge

https://www.theverge.com/2023/6/9/23755754/bing-voice-chat-desktop-microsoft



Microsoftによると、Bingの音声モードでサポートされているのは記事作成時点で英語・日本語・フランス語・ドイツ語・中国語で、今後さらに多くの言語がサポートされる予定だとのこと。また、音声認識だけではなく、テキスト読み上げによる回答もサポートしています。



実際に音声認識機能を使ってみるため、EdgeでBingにアクセスしてみました。上部にある「チャット」をクリック。





Bing Chatの入力欄を見ると、右端にマイクアイコンが表示されているのでクリックします。





マイクの使用許可を求めるポップアップが表示されるので、「許可」をクリックします。





これで準備完了。





実際に「地球上に存在する金の総量」をBing Chatに尋ねてみたところが以下。日本語でも問題なく認識し、検索結果を音声で読み上げてくれますが、漢字の読みには弱いようで、金を「かね」と読むこともありました。また、bingでの検索結果をそのまままとめ上げているだけなので、「バナナで表現すると約1兆2500億本」という謎過ぎる情報も読み上げてくれました。



MicrosoftのBing Chatに日本語で質問したら日本語で読み上げて答えてくれた - YouTube





今度は、Bing Chatのスタイルを「より創造的に」にして、早口言葉をしゃべってみるように頼んでみたところ。情報の検索ではなく他愛もない会話も可能です。



日本語音声入力に対応したBing Chatに早口言葉をお願いしてみた - YouTube





なお、Microsoftはすでに音声アシスタントAIとして「Cortana」を開発していますが、CortanaのWindowsデスクトップ向けスタンドアローンアプリは将来的に廃止されることが公式に発表されています。



MicrosoftがついにアシスタントAI「Cortana」のWindowsにおけるサポート終了を発表 - GIGAZINE