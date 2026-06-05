2026年06月05日 21時00分 マンガ

梅雨が訪れたので雨が降り続く2週間を描くマンガ「あめあめふれふれうそやんで」の半額セールを開始しました



気象庁は2026年6月4日に、九州北部と中国地方、近畿地方の梅雨入りを発表しました。最速で梅雨入りした沖縄でも昨年差1日、平年差6日ほど早い梅雨入りとなっていましたが、中国・近畿は昨年差19日遅い、平年差2日早い梅雨入りとなりました。東日本は6月中旬にかけて梅雨入りしていく見込みです。ここから長い雨が続く日々になるということで、「雨好きな少女が、雨を嫌う雨男とともに、雨のない晴れ間を探す」という2週間の出会いを描くフルカラーコミック「あめあめふれふれうそやんで」の半額セールを開始しました。梅雨開けまでがセール期間となっていますので、ぜひこの機会に一読いただき、雨の温度を感じてみてください。



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◆「あめあめふれふれうそやんで」あらすじ

「あめあめふれふれうそやんで」は、約200ページある本編のほとんどが雨模様な作品です。タイトルロゴにも雨粒とてるてる坊主があしらわれています。





ほぼ全編で雨となっている原因は、時期が梅雨だからということではなく、「災害だ」と言われている少年・カイにある様子。カイは「重"人"災害」と国の機関に認定された「雨男」で、行くところ住むところでとにかく雨が降るため、雨を強く嫌っています。一方で、雨が続いてごきげんになっているのが、雨大好き少女のナオです。





転校してきたカイに構うナオでしたが、カイは冷たい反応。「雨男」という運命に揺さぶられてきたカイは、心を冷たく閉ざしていました。





それでもしつこく絡みに行くナオに対し、カイは自分の秘密を打ち明けます。自分が「災害」と呼ばれる雨男であること。雨男というのは迷信やウワサ程度ではなく、生まれてから太陽を見たことないほど強力な呪いであること。行く先々で大雨を引き起こすため、自由な生活も許されていないこと。





重大な問題を打ち明けると共に拒絶されたナオでしたが、つらく悲しむカイのことが忘れられず、めげることなく繰り返し突撃します。雨が嫌いなら、やませればいい。やまないなら、雨がないところに行けばいい。「太陽を見たことない」というカイに、太陽を見せたい。





そうして、ナオとカイは思いつく限りの手段を試していきます。てるてる坊主をつるしたり、神社に「ハレ」を祈って「80円」をおさい銭してみたり。それでも晴れないなら、飛行機に乗って雨雲をぶっちぎってみたり、同じ「災害」に認定されている「晴れ男」を探しに行ったり。タイムリミットは、雨男であるカイが同じ場所に滞在することが許されている、たった2週間。





続きはセール中のコミックスから読んでみてください！セールは全国が梅雨明けするまで続く予定です。



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◆トップ画像について

この記事のトップ画像に使用されているイラストは、「徳島をアソビ尽くす」をテーマにした総合エンタメイベント「マチ★アソビ」で過去に配布したポストカードのイラストが元になっています。「あめあめふれふれうそやんで」は徳島が舞台となっているため、原作者のトラ太郎さんにポストカード用のイラストを描き下ろしていただきました。





フルカラーコミック「あめあめふれふれうそやんで」は、AmazonのKindleで独占販売中です。Kindle Unlimited会員ならいつでも無料でダウンロード可能なほか、梅雨明けまで限定でセール中のため、ぜひこの機会に手に取ってみてください。



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