2020年04月09日 20時00分 レビュー

無料で商用利用可能な楽曲などをダウンロードし放題なムービー製作やゲーム製作などの強力な味方になる「dig.ccMixter」



YouTubeなどの動画投稿サイトにムービーを投稿したり同人ゲームを作ったりしている人にとって、作品中で自由に使用できる楽曲を見つけることは非常に重要です。「dig.ccMixter」は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに基づき再利用可能な各種音源を提供するコミュニティ「CcMixter」に登録された楽曲から、ムービーやゲームなどに利用できる楽曲や、商用利用可能な楽曲もダウンロードできるウェブサイトとなっています。



dig.ccMixter Home

http://dig.ccmixter.org/



上記URLから「dig.ccMixter」にアクセスして……





ページの下部にスクロールすると、「Instrumental Music for Film & Video(映画やビデオに打ってつけのインスト曲)」「Free Music for Commerical Projects(商用利用可能な無料の楽曲)」「Music for Video Games(ビデオゲームに打ってつけな楽曲)」という項目が並んでいます。試しに「Instrumental Music for Film & Video」のパネルにある「Dig!」をクリック。





すると、映画やビデオのBGMとして最適な楽曲の一覧が表示されました。右上には「Instrumental Music for Film & Video」に含まれる楽曲の数が表示されており、記事作成時点では1128曲と表示されています。楽曲名の左にある再生ボタンをクリックすると……





楽曲が再生されました。豊富に用意された楽曲を実際に試聴して、自分の好きな楽曲を選ぶことができます。





気に入った楽曲を見つけたら、再生ボタンの横にあるダウンロードボタンをクリック。





すると、ダウンロード用のポップアップが表示されました。ライセンスを確認すると、今回選択した楽曲は無料ダウンロードの場合「For noncommercial projects only.(非商用利用のみ)」となっており、商用利用はできない模様。





自分の作品に楽曲を利用する場合は、ポップアップ画面左側のクレジットを明記する必要があります。





一方、ライセンスを購入してロイヤリティフリーで楽曲を利用することも可能です。「Buy a License」というボタンをクリックすると……





楽曲をクレジットなしで使用したり、商用利用したりすることが可能なライセンスを購入することができます。ライセンスの種類は楽曲を使う作品の分類や媒体、利用目的ごとに異なるので注意が必要です。





楽曲をダウンロードするには、「Download」と書かれたボタンをクリック。





すると、MP3ファイルをダウンロード可能なページが開くので、埋め込まれた楽曲上で右クリックして「名前を付けて音声を保存」をクリック。





保存したいフォルダを選んで「保存」をクリックすればOKです。





また、楽曲選択画面の右上にある「filters」をクリックすると…





「ライセンスの種類」「表示する順番」「インスト曲のみか、あるいはボーカル曲も含むかどうか」を変更可能。





ライセンスの種類は「all licenses(指定なし)」「free for commercial use(無料で商用利用可能)」「royalty free ccPlus license(ライセンスを購入してロイヤリティフリーで利用可能)」の3種類から選択できます。





楽曲の表示順は「all time(人気順)」「magic sort(オススメ順)」「recent(最新の曲順)」「latest(古い曲順)」から選択可能です。





トップページの「Free Music for Commerical Projects」のパネルから「Dig!」をクリックすると……





無料で商用利用可能な楽曲が一覧で表示されました。





ライセンスを確認すると「Free to use in commercial projects.(無料で商用利用可能)」となっています。なお、楽曲を使う際にはクレジットの明記が必要です。





「Music for Video Games」のパネルから「Dig!」をクリックすると…





ゲームのBGMにピッタリなループする楽曲を探すことができます。





画面上部の「tag search(タグで検索)」をクリックすると…





楽曲のジャンルや使われている楽器、楽曲のスタイルと組み合わせて、自分の目的に合った楽曲を検索可能となっていました。