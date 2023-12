2023年12月13日 16時00分 ハードウェア

ノートPC向けの次世代メモリモジュール標準「CAMM2」をJEDECが発表



アメリカの半導体素子標準規格を策定する団体・JEDECが、ノートパソコン用メモリモジュールの新しい規格となるCompression Attached Memory Module(CAMM2)を標準とすることを発表しました。



CAMM2は、Dellが2022年4月にモバイルワークステーションのPrecision 7670に搭載するために独自開発したメモリモジュールです。CAMMのメリットはその薄さで、これまで使われてきたSO-DIMMよりも57%薄くなるとのこと。また、DellによればCAMM2の対応クロックはDDR5 SO-DIMMでの上限だった6400MHzを超えるそうで、「これまで以上に高いクロック速度に対応できます」と述べています。





CAMM2には、高性能ノートPCあるいはデスクトップPC向けのDDR5 CAMM2と、ノートPCやサーバー製品向けのLPDDR5(X) CAMM2の2種類のバリエーションが含まれています。DDR5 CAMM2とLPDDR5(X) CAMM2は、それぞれコネクタは同じですがピンアウトが異なるため、DDR5 CAMM2をLPDDR5/5Xコネクタに誤って取り付けることはできません。また、CAMM2は「はんだ付けされていないLPDD5Xメモリ」を使うことができるというのがポイント。



さらに、CAMM2はデュアルチャネルメモリを有効にするために複数のメモリモジュールを必要としないので、1枚のCAMM2モジュールで2つのメモリチャネルを持つことができ、CPUと統合グラフィックスにより多くのメモリ帯域幅を与え、より高いパフォーマンスを実現するとのこと。



これまでCAMM2モジュールはDellのオリジナル技術だったため、Dell以外は製造していませんでした。JEDECが標準として発表したことで、他メーカーもCAMM2モジュールを市場に投入することが期待できます。事実、SamsungはLPDDR5 CAMM2を2024年に商用化する計画を発表しています。