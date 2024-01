2024年01月10日 15時23分 ハードウェア

薄くて軽いノートPC向けメモリ規格「LPCAMM2」をMicronが発表、LPDDR5XベースでSO-DIMM以来の「革新的フォームファクタ」



メモリ大手・Micron Technologyが、1997年に登場したSO-DIMM以来の「革新的フォームファクタ」だというメモリ新規格「LPDDR5X CAMM2(LPCAMM2)」を発表しました。DDR5 SODIMMと比べると消費電力を最大で61%削減、スペースも64%削減し、一方でパフォーマンスは最大71%向上しているとのこと。



ノートPCのようにスペースが限られた端末ではこれまでSO-DIMM規格のメモリモジュールが使われてきました。SO-DIMMは先行するDIMM規格の省スペース版ですが、それでもサイズが大きく、また発揮できる性能に限界がありました。一方、モバイル向けにはLPDDRというメモリもありますが、マザーボードにはんだ付けするため、SO-DIMMのような簡単な取り付け・取り外しができないという難点があります。





この状況打破のために生み出されたのが「CAMM2」です。もともとはDELLが製品化しましたが、標準化団体・JEDECにより規格化されたことで、他メーカーもCAMM2モジュールを製品化できるようになりました。



そこでMicronが送り出したのが、省電力性能が高いLPDDR5X SDRAMを搭載することで、高いパフォーマンスと高い電力効率を両立する「LPCAMM2」です。より広いスペースと柔軟性の確保のため、フットプリントは小さく設計されています。





Micronによると、LPCAMM2は寸法が78mm×34mm×4.5mmで、SO-DIMMと比較すると64%の省スペースを実現しているとのこと。





DDR5 SO-DIMMの転送速度が5600Mbpsなのに対して、LPCAMM2は9600Mbpsに向上。ベンチマークソフト・PCMark 10を用いたベンチマーク結果でも、スコアはSO-DIMMを上回りました。特にEssentialsでは1.7倍のスコアを記録しています。





電力効率でも、およそ60%の改善を示しています。





Micronによると、CrucialブランドのLPCAMM2製品が2024年前半に登場予定だとのことです。