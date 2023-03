「ChatGPT」などの自動生成AIは世界のGDPを7％増加させると同時に3億人の雇用に影響を与えるという調査報告、日本は世界で3番目に大きな影響を受けるとの指摘も

・関連記事

コンピューター科学者が示す「これまでのAIと現在のAI、そしてそれらが将来もたらすであろうもの」とは? - GIGAZINE



OpenAIがChatGPTなどのツールやサービスの利用規約を改定、従来よりも明確で具体的な禁止例が示される - GIGAZINE



OpenAIの共同設立者が「私たちは間違っていた」と語る、AIの危険性からデータをオープンにしない方針へと大転換 - GIGAZINE



画像や文章の生成などを行う「ジェネレーティブAI」はなぜ急に発展したのか? - GIGAZINE



セキュリティ専門家の40%以上が「2030年までにAIに仕事を奪われる」と予想している - GIGAZINE



人間が労働力をAIに奪われないよう対抗するには「余暇」が重要かもしれない - GIGAZINE



AIによる自動化が雇用の減少をもたらすとは限らない、逆に雇用が増加する可能性もある - GIGAZINE



今後は全職業の80%がAIの影響を受けるとの研究結果、ChatGPTで影響を受ける仕事は賃金が高い傾向あり - GIGAZINE



ロボットやAIによって仕事を奪われないために人間はどう適応すればいいのか? - GIGAZINE



ロボットが人間の仕事を奪うことを示唆する3つの研究結果 - GIGAZINE



2023年03月30日 12時40分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.