ChatGPTが「月間1億ユーザー」をわずか2カ月で達成し史上最も急速に成長していることが報告される

高精度なチャットAI「ChatGPT」は、2022年11月30日に 発表 されて以降、その性能の高さから大きな注目を集めています。そんなChatGPTの月間アクティブユーザー数が1億人に到達し、史上最速で成長しているアプリケーションとなったことが明らかになりました。 ChatGPT introduced AI to the masses, sparked investor interest https://www.cnbc.com/2023/02/02/chatgpt-introduced-ai-to-the-masses-and-its-already-affecting-us-.html ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note | Reuters https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/ ChatGPTは入力した文章に対して自然の言語で応答してくれるAIで、 大学レベルの自由記述問題に回答 したり、 ロースクールの試験に合格 したりと非常に高い性能を誇ります。そんなChatGPTは世界中で大きく注目されており、スタンフォード大学で実施されたアンケートでは 学生の17%が「試験や課題にChatGPTを利用している」と回答 するなど、利用範囲が急速に拡大しています。 新たに、大手金融機関のUBSが報告した調査結果によると、2023年1月におけるChatGPTの月間アクティブユーザー数は1億人に達し、1日当たりのユニークユーザーは1300万に及んだとのこと。ロイターは「TikTokは、ユーザー数1億人を達成するまでに約9カ月、Instagramは2年半を要しました」と述べ、ChatGPTの驚異的な成長速度を強調しています。

・関連記事

MicrosoftがChatGPTより高速なGPT-4を検索エンジンのBingに搭載へ - GIGAZINE



GoogleはChatGPTのような新型チャットボット「Apprentice Bard」をテストしている - GIGAZINE



中国大手検索エンジンの百度がChatGPTのような対話型AIを2023年3月にリリースするという報道 - GIGAZINE



OpenAIが「AIで書かれた文章」を見抜くツールをリリース - GIGAZINE



「ChatGPTは2年でGoogleを破壊できる」とGmailの生みの親が警告 - GIGAZINE



「ChatGPT」で小説を書いている作家にAIを使ったらどうなったのかインタビュー、AIで小説を書く方法や倫理的な課題について一問一答 - GIGAZINE



学術誌ScienceがChatGPTなどのAIを論文の著者として認めないポリシー改定を実施 - GIGAZINE



2023年02月03日 10時57分00秒 in ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.