生成AIは世界経済に年間620兆円の価値を加えるとマッキンゼーが報告

コンサルティング会社であるマッキンゼー・アンド・カンパニーが2023年6月14日に、生成AIが世界経済に追加する価値は「年間2兆6000億ドル(約366兆円)から4兆4000億ドル(約620兆円)」に上るとの調査結果を発表しました。これは、日進月歩の進化を続けるAIが世界に与える経済効果は、イギリス並みの国がひとつ丸ごとできるのに相当するインパクトであることを示しています。 Economic potential of generative AI | McKinsey https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier McKinsey: gen AI could add $4.4T annually to global economy | VentureBeat https://venturebeat.com/ai/mckinsey-report-finds-generative-ai-could-add-up-to-4-4-trillion-a-year-to-the-global-economy/ マッキンゼーはレポートの中で、生成AIの発展スピードが速すぎるため、AIが社会に与える影響を推し量るのは容易ではなかったと述べています。例えば、大規模言語モデル(LLM)・GPT-3.5を搭載したチャットボット・ChatGPTは、2022年11月に登場するや否やその性能と精度で世界を驚かせましたが、それからたった4カ月後には能力が比べものにならないほど向上した次世代のLLM・GPT-4がリリースされました。 同様に、9000トークンを処理できるChatGPT対抗馬として2023年3月に登場したAnthropicの生成AI「 Claude 」は、5月には平均的な小説の長さである7万5000語に相当する10万トークンのテキストを1分間で処理できるようになりました。また、GoogleもAIと融合した検索技術・Search Generative Experienceやチャットボット・Bardなどに搭載する新世代LLMの PaLM 2 を5月に発表しています。

2023年06月15日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

