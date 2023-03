ひろゆきの「4chan買収取引」ではひろゆき個人から1億円・ひろゆきの会社から6億円・グッドスマイルカンパニーから3億円が支払われていた

英語圏で大きな人気を得ているオンライン掲示板「4chan」は、2015年に2ちゃんねる(現名称は5ちゃんねる)開設者の西村博之(ひろゆき)氏によって 買収 されました。この買収取引には日本のフィギュアメーカー「グッドスマイルカンパニー」も関わっていたことが 判明 しているのですが、新たにひろゆき氏個人から80万ドル(約1億円)、ひろゆき氏が所有する企業から480万ドル(約6億4000万円)、グッドスマイルカンパニーから240万ドル(約3億2000万円)に及ぶ資金が4chanに投じられていたことが明らかになりました。 The 4chan Files - by Justin Ling - Bug-eyed and Shameless https://www.bugeyedandshameless.com/p/the-4chan-files-good-smile-company 4chanは画像をメインとする日本のオンライン掲示板「ふたば☆ちゃんねる」を参考に開発されたオンライン掲示板で、ユーザーは画像や文章を匿名で投稿できます。実際に4chanで交わされている会話の例が以下。ほとんどのユーザーが「Anonymous(匿名)」という名前で画像や文章を投稿していることが分かります。このように、4chanは匿名でコミュニケーションを楽しめるプラットフォームですが、匿名性の高さから ヘイトスピーチや過激的な発言が数多く投稿されている という問題も存在。加えて、2022年にニューヨーク州で銃乱射事件が発生した際にはニューヨーク州の司法長官と知事が「犯人は4chanで黒人憎悪につながる誤情報を得ていた」とする 報告書を発表 するなど、4chanには犯罪につながりかねない投稿が数多く存在することが公的機関にも指摘され始めています。

・関連記事

世界最大級の匿名掲示板「4chan」の影にいる日本企業とは? - GIGAZINE



2ちゃんねる開設者のひろゆきが買収した「4chan」が資金不足で閉鎖の危機 - GIGAZINE



AIでクローン音声を生成する最新ツールが4chan民により「エマ・ワトソンの声で『わが闘争』を読み上げさせる」など悪用されまくる事態に - GIGAZINE



YouTuberが4chanでAIを訓練して「ヘイトスピーチマシン」を生み出しネットに放流してしまう、AI研究者は困惑と懸念を表明 - GIGAZINE



「匿名性は信頼性の欠如ではない」、アメリカの匿名掲示板「4chan」創設者がFacebookのマーク・ザッカーバーグを批判 - GIGAZINE



2023年03月30日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.