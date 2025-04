大規模ハッキングでダウンしていた4chanがようやく復帰、「長年の資金難と人材不足が原因」と語る

Wired says "4chan Is Dead." Is that so? https://t.co/eUiYbdrS94

by kevin 海外インターネット掲示板の4chanは2025年4月14日に大規模なハッキング攻撃を受けてダウンしていましたが、およそ2週間が経過した4月27日頃に部分的に復帰しました。4chanの開発チームがこれほどまでに大規模なセキュリティ事案が発生した理由について、「資金難と人材不足が問題だった」と説明しています。 Still standing - 4chan Blog https://blog.4chan.org/post/781845918774394880/still-standing 4chan is back online, says it's been ‘starved of money’ | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/04/27/4chan-is-back-online-says-its-been-starved-of-money/ 2025年4月14日19時頃、4chanへの接続に問題が発生。これは4chanから追放された画像掲示板コミュニティによる大規模ハッキングがあったためで、掲示板機能「yotsuba.php」のソースコードが漏えいしたほか、管理者のメールアドレスが複数流出する事態に発展しました。 ひろゆきの「4chan」が大規模ハッキングを受けてダウン、管理人のメールアドレスも流出 - GIGAZINE

2025年04月28日 10時53分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article 4chan, which was taken down by a massive….