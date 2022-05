世界最大級の匿名掲示板「4chan」の影にいる日本企業とは？

・関連記事

2ちゃんねる開設者のひろゆきが買収した「4chan」が資金不足で閉鎖の危機 - GIGAZINE



「匿名性は信頼性の欠如ではない」、アメリカの匿名掲示板「4chan」創設者がFacebookのマーク・ザッカーバーグを批判 - GIGAZINE



「涼宮ハルヒの憂鬱」のおかげで25年解けなかった数学の難問が解決されるかもしれない - GIGAZINE



陰謀論を広めるグループ「QAnon」が巨大掲示板のRedditを離れた理由とは? - GIGAZINE



インターネット上で流行る画像や言い回しはどのように生まれ拡散していくのか? - GIGAZINE



2022年05月30日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.