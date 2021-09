「大豆食品を食べると男でもおっぱいが膨らむ」という説は本当なのか？

日本には恋愛に淡泊な男性のことを指す「 草食系 」という表現がありますが、英語にも男らしくない男性のことを指す「 Soy Boy 」という同種の表現があります。この表現の元となったとされる「Soy(大豆)を食べると体が女性化する」という説について、イリノイ大学栄養学科のウィリアム・ヘルフェリッチ教授が科学的見地から解説しています。 Does soy give men breasts? Science debunks a sexist myth about a popular food https://www.inverse.com/science/does-soy-give-men-breasts-science-debunks ヘルフェリッチ教授によると、「大豆を食べると体が女性化する」と最初に報じたとされるのは、男性向けライフスタイル誌の Men's Health 。Men's Healthが2009年に報じた記事は、 乳糖不耐症 で牛乳が飲めないために1日3クォート(約2.8リットル)の豆乳を飲み続けたという元アメリカ陸軍諜報員の男性が、最終的に男性にもかかわらず乳腺組織が肥大する 女性化乳房症 と診断されたというエピソードで、当時の記事の中では「大豆には隠された暗い側面がある」とつづられています。 Soy's Negative Effects | Men's Health https://web.archive.org/web/20101105114313/http://www.menshealth.com/nutrition/soys-negative-effects

You can read the machine translated English article here.