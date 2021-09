2021年09月01日 10時27分 サイエンス

モデルナの新型コロナワクチンはファイザー製よりも2倍以上の抗体を産生することが明らかに



日本でもすでにスタートしている新型コロナウイルスワクチンの接種ですが、会場や主催者によって使用されるワクチンの種類は異なります。ベルギーで行われた新しいコホート研究では、新型コロナウイルスワクチンとして最も広く普及しているモデルナの「mRNA-1273」とファイザー・BioNTech SEの「BNT162b2」という2つを直接比較し、どちらがより効果的なワクチンかを調査しています。



Comparison of SARS-CoV-2 Antibody Response Following Vaccination With BNT162b2 and mRNA-1273 | Vaccination | JAMA | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783797



モデルナの「mRNA-1273」とファイザー・BioNTech SEの「BNT162b2」は、どちらも有効率が90%以上の優れた新型コロナウイルスワクチンです。しかし、ワクチンの効果はこの有効率だけで測るのが難しいため、単純に比較するのが非常に難しいものです。そこで、研究チームは2つのワクチンを接種したあとの被験者の液性免疫を直接比較するという調査を実施。



調査ではベルギーの医療センターで働く1647人の医療従事者に対し、血中の免疫グロブリンレベルを調べるための抗SARS-CoV-2 S酵素免疫測定法を実施。なお、1647人の被験者のうち688人がモデルナの「mRNA-1273」を、959人がファイザー・BioNTech SEの「BNT162b2」を接種していました。検査はワクチン接種前と2回目のワクチン接種から6~10週間後という2度のタイミングで行われ、それぞれのタイミングで被験者の抗体価を調べています。



以下の図はモデルナの「mRNA-1273」(グレー)、ファイザー・BioNTech SEの「BNT162b2」(黄色)の2回接種後の抗体価を示したもの。Aが「被験者全体」、Bの左が「ワクチン接種前に新型コロナウイルスに感染していなかった被験者群」で右が「ワクチン接種前に新型コロナウイルスに感染していた被験者群」、Cが年齢層別に被験者を分けた際の結果で左から「35歳以下」、「35~55歳」、「56歳以上」。なお、全体平均での抗体価はモデルナの「mRNA-1273」が血液1ミリリットル当たり2881ユニットであったのに対して、ファイザー・BioNTech SEの「BNT162b2」は1108ユニットでした。





グラフを見ればわかるように、すべてのケースにおいてモデルナの「mRNA-1273」を接種した場合の方がより高い抗体価を示していますが、特に大きな違いがでたのが35歳未満の被験者グループでした。





2つのワクチンで産生する抗体価が大きく違うことについて、研究グループは「mRNA-1273はBNT162b2と比較してmRNA含有量が高く、プライミングとブースティングの間隔が長いですが、その理由はこの産生する抗体価の違いが由来であると説明できる可能性があります」と語りました。



なお、今回の研究には細胞性免疫や中和抗体といったデータが欠如しているため、抗体価の違いが免疫獲得期間や感染リスクなどとどのように関係してくるかは、今後のさらなる研究が必要となってくるとのことです。