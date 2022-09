ストリートビューから位置を特定するゲーム「GeoGuessr」の達人が13年間不明だった思い出の場所を1本のムービーから特定

Googleマップには、道路に実際に降り立ったように360度をグルリと見回せる「ストリートビュー」と呼ばれる機能が搭載されています。このストリートビューから地図上の位置を推測するブラウザゲーム「 GeoGuessr 」の達人が、2009年に撮影された1本のムービーから「夫婦の思い出の場所」を見つけ出し、その手法を解説しています。 GeoGuessr Pro Finds Where Fan Proposed To Wife 13 Years Later https://kotaku.com/geoguessr-rainbolt-twitter-youtube-proposal-japan-1849478890 「GeoGuessr」は、ストリートビューをグリグリ動かしながら情報を収集し、地図上の位置を推測するゲームです。「GeoGuessr」がどんなゲームなのかは、以下のレビュー記事を読むと良く分かります。 表示されたGoogleストリートビューの場所がどこかを手がかりを集めて探し当てる推理ゲーム「GeoGuessr」レビュー - GIGAZINE

・関連記事

表示されたGoogleストリートビューの場所がどこかを手がかりを集めて探し当てる推理ゲーム「GeoGuessr」レビュー - GIGAZINE



自分が「GTAV」のマップのどこにいるのかをストリートビュー視点から当てる「GTA V GeoGuesser」 - GIGAZINE



道順をストリートビューで確認可能なGoogleマップのナビ機能を使ってみた - GIGAZINE



Googleストリートビューで自宅にぼかしをかける方法 - GIGAZINE



Googleストリートビューで東京メトロの駅構内が見られるように - GIGAZINE



2022年09月01日 13時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.