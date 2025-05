なぜ会社ではわかりにくい「ビジネス用語」が使われるのか？

ビジネス用語の多くは、第二次世界大戦の終わりに、退役軍人が社会人として仕事に就いていくとき、多くの軍事専門用語が持ち込まれて誕生しました。「boots on the ground(地面の上のブーツ)」は「軍事などの現場で実際に活動している人」を指す表現ですが、ビジネス用語としても「現地に人員を置く」という意味で用いられます。組織や事業の遂行に不可欠な要素を指す「 mission critical 」という言葉も、軍事作戦が起源となっています。

2025年06月01日

