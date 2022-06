ビーフパティ4枚でボリューム2.8倍の「ギガビッグマック」が2週間限定で復活したので食べてみた

・関連記事

「歴史的遺物」として扱われるビッグマックが存在する、一体なぜ? - GIGAZINE



マクドナルドのハンバーガー食べたさにロシアの富豪がプライベートヘリで725km飛ぶ、かかった費用は約30万円 - GIGAZINE



マクドナルドのビッグマックが食べやすいジュニアサイズになった「ビッグマック ジュニア」を食べてみた - GIGAZINE



日本のご当地スイーツを再現したマクドナルドの「桔梗信玄餅パイ」「マックシェイク 辻利抹茶ラテ」「ワッフルコーン 東京ばな奈」試食レビュー - GIGAZINE



ジューシーなチキン南蛮でごはんが進みまくるマクドナルドの「ごはんチキンタツタ 宮崎名物チキン南蛮タルタル」試食レビュー - GIGAZINE





2022年06月01日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.