ドロドロに溶けたガリウムを1000fpsで撮影した様子が異世界感満載

融点が29.8度と人の手の上に乗せるだけで溶けてしまうような金属「 ガリウム 」を1000fpsのハイスピードカメラで撮影した映像を、スローモーションムービーを多数作成しているYouTubeチャンネル「 The Slow Mo Guys 」が公開しています。 Inside a Liquid Mirror Vortex in Slow Mo - The Slow Mo Guys - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cT9OZtOgtjk この2人がThe Slow Mo Guysのメインパーソナリティーのギャブ(左側)とダン(右側)。

・関連記事

5万fpsで巨大シャボン玉を撮影した映像が圧倒的 - GIGAZINE



6000本ものマッチが一気に燃え上がるとどうなるかを超スローモーション撮影したムービー「Match Head Bomb at 2500fps」 - GIGAZINE



ガラスの割れる瞬間を超スローモーション撮影した映像がすごすぎる - GIGAZINE



110万回以上も再生された「エアバッグの上に座って爆発させたら一体どうなってしまうのか?」の実験ムービー - GIGAZINE

2022年06月01日 23時00分00秒 in 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.