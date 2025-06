AIは人間よりも感情をより良く理解している可能性、専門家からは「うのみにするべきではない」との意見も

2025年5月、スイスの研究チームが学術誌のCommunications Psychologyに発表した論文で、ChatGPTやGeminiなどの大規模言語モデルが 心の知能(emotional intelligence、EI) を測定するテストで人間より高いパフォーマンスを発揮すると報告しました。この結果はAIが人間よりも感情をより良く理解している可能性を示唆していますが、専門家からは疑念の声も上がっています。 Large language models are proficient in solving and creating emotional intelligence tests | Communications Psychology https://www.nature.com/articles/s44271-025-00258-x

・関連記事

AIの回答は「人間のメンタルヘルスの専門家よりも思いやりがある」と見なされることが判明 - GIGAZINE



人の感情を推測し読み取るAI「R1-Omni」をAlibabaがオープンソースで公開しダウンロード可能に - GIGAZINE



孤独な人はAIチャットボットを使うとさらに孤独感が増すことが研究で判明 - GIGAZINE



ChatGPTの使用が感情的な幸福にどのように影響するかに関する初の研究をOpenAIがMITと協力して発表 - GIGAZINE



AI利用者の約70%がAIに対して礼儀正しく接する - GIGAZINE



AIで動物の気持ちを理解する技術はここまで進んでいる - GIGAZINE



AIチャットボットを使っている人間は脳活動が大幅に低下することが判明 - GIGAZINE



AIを信頼する度合いは低所得国と開発途上国で最も高いが日本と中国では例外 - GIGAZINE



2025年06月24日 12時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, サイエンス, 無料メンバー, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article AI may understand emotions better than h….