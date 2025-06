YouTubeの新しい広告ブロック対策「フェイクバッファリング」とは？

・関連記事

YouTubeが動画の広告のみ非表示の「YouTube Premium Lite」を再びテスト中 - GIGAZINE



YouTubeの関連動画やコメントなどを非表示にできるブラウザ拡張機能「UnTrap for YouTube」レビュー、Android版FirefoxやiOS版Safariでも使えて広告スキップも可能 - GIGAZINE



広告ブロッカー利用者に3時間近くスキップできない広告が表示されたことを受けYouTubeが「そのような広告は設定していない」と言及 - GIGAZINE



YouTube Premiumにお金を払ったのに広告が表示されてしまうケースが発生している - GIGAZINE



ついにYouTubeの「広告スキップボタン」が消滅 - GIGAZINE



YouTubeの動画を一時停止すると広告を表示する仕組みを全広告主が利用可能に - GIGAZINE





2025年06月24日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article What is YouTube's new ad blocking st….