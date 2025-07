数学の問題文に猫の豆知識を混ぜるとAIのエラーが300％増加する

・関連記事

ニューラルネットワークを用いた画像認識は簡単にだますことができることを示すムービー - GIGAZINE



AIチャットボットに「偽の記憶」を植え付けることで仮想通貨を盗む攻撃が報告される - GIGAZINE



AIの問題行動を監査するAIをAnthropicが発表 - GIGAZINE



AIの「攻撃的なタスクをこっそり実行する能力」を測定する仕組みをAnthropicが開発、悪意あるAIモデルによる妨害工作を未然に防ぐことを目指す - GIGAZINE



AIが作成したフィッシングメールを半数以上の人間がクリックしてしまうことが判明 - GIGAZINE

2025年07月30日 12時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, 無料メンバー, Posted by log1i_yk

