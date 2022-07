氷水でキンキンに冷やされたプルプルモチモチの和スイーツ「水まんじゅう」を水の都岐阜県大垣市で食べてきた

・関連記事

鵜に食らいつくアユの下剋上精神が顕在化した銘菓「下剋上鮎」を食べて不屈の精神を学んでみたよレビュー - GIGAZINE



幻の水スイーツ「水信玄餅」っぽい「ぷるるん水ゼリー」がローソンに登場したので食べてみました - GIGAZINE



爽やかな香りのすいか餡を緑色のもちもち皮で包んでキュートな見た目の「すいか大福」試食レビュー - GIGAZINE



氷とカカオニブのガリッとした食感が味わえるミニストップの「グルクルほろにがコーヒー」を飲んでみた - GIGAZINE



華やかで上品なバニラがすうっと溶けて後味爽やかなハーゲンダッツ「優雅に香るタヒチバニラ」を食べてみた - GIGAZINE



2022年07月30日 19時45分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.