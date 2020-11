YouTubeから動画をダウンロード可能なオープンソースツール「youtube-dl」はどのように開発が始まったのか？

YouTubeやニコニコ動画などの動画サイトからムービーをダウンロードしたり音声を抽出したりできる「 youtube-dl 」はオープンソースで開発されるコマンドラインプログラムで、GitHubにプロジェクトがホストされていました。しかし、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)違反だと訴える全米レコード協会(RIAA)の要請によって、youtube-dlのリポジトリがGitHubから 丸ごと削除 され、 大きな議論 を巻き起こしています。そんな中、youtube-dlの生みの親であるリカルド・ガルシア氏が、youtube-dlを開発した経緯を自身のブログで解説しています。 Geek Blight - Origins of the youtube-dl project https://rg3.name/202011071352.html

2020年11月11日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.