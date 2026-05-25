2026年5月25日のヘッドラインニュース
国内最大級の動画配信プラットフォーム「U-NEXT」を手がけるU-NEXT HOLDINGSが、アニメ制作会社・GoHandsの全株式を取得して完全子会社化するための株式譲渡契約を締結したと発表しました。株式取得日は2026年6月1日(月)の予定だとのこと。GoHandsの完全子会社化により、U-NEXTはコスト最適化やGoHandsへの技術提供による生産性・品質の向上が期待できるほか、自社IPのアニメ化を通じた収益成長を目指すと述べています。
株式会社GoHandsの株式取得による完全子会社化に関するお知らせ｜ニュースリリース｜U-NEXT HOLDINGS
https://unext-hd.co.jp/newsrelease/2026/05/gohands.html
GoHandsは『K』『ハンドシェイカー』『W'z《ウィズ》』『もめんたりー・リリィ』といったオリジナル作品や『プリンセスラバー！』『生徒会役員共』などの制作で知られています。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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21世紀最初の国となった東ティモールを覚えていますか？ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ウチの二階への入口になぜか向かいの無料案内所の看板があったからまた誰かイタズラしやがったと思って防犯カメラ確認したらまさかの……— たかロビン@事件に遭遇しすぎる酒屋 (@takaibukiya) 2026年5月23日
嘘やろwww pic.twitter.com/9i91hzGOmD
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
博物館にかかる「稼げ」の圧力 九博初代館長が憂う文化崩壊の危機：朝日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
同志社国際高等学校の研修旅行等について（これまでの把握事項と文部科学省の見解）：文部科学省
沖縄の平和教育「偏向していない」玉城知事 文科省の判断を「踏み込みすぎ」と再度批判 - 産経ニュース
沖縄県・玉城知事の殺害予告メール届く 辺野古沖転覆事故の船長も [沖縄県]：朝日新聞
クマの誘因となる学校の樹木３６１本を伐採…秋田県教委「安全には代えられない」 : 読売新聞
読む政治：ナフサと消費税で「行動」望む世論 高市内閣支持率、50％まで下落 | 毎日新聞
ナフサ高、中小企業の半数が価格転嫁4割未満 国への相談1万2000件 - 日本経済新聞
「ナフサ問題ない」政府の説明に「納得せず」６４％、高市内閣の支持率は横ばい…読売世論調査 : 読売新聞
「首相案件」、懸念置き去り 国旗損壊、自民提出急ぐ：時事ドットコム
「選挙目当ての受け皿」「支持上向く要素ない」…立民出身落選者の中道離党ドミノ止まらず、公明出身あきれ顔 : 読売新聞
リニア中央新幹線「静岡問題」の決着 なぜ8年を要したのか | 毎日新聞
タンカー出光丸、手放しで喜べぬ日本帰港 原油調達は高コスト時代へ - 日本経済新聞
東大の学園祭中止、講演の企画と抗議 専門家「いずれも表現の自由」 [東京都]：朝日新聞
憲法改正で焦点の緊急事態条項 「わからない」38％、理解進まず | 毎日新聞
国旗損壊罪の新設についての刑法的考察（園田寿） - エキスパート - Yahoo!ニュース
兵庫 母娘殺害事件 容疑者「人殺した」も警察 事件把握できず | NHKニュース | 事件・事故、兵庫県
教科書から消された「集団自決」の強制 発端は安倍内閣の発足
エンジンオイル等の油脂類供給不足に関するご案内 | 大阪ダイハツ販売株式会社
スズキ、一部販売店でオイル交換の新規受け付け停止 供給遅延で - 日本経済新聞
「全部出せ」数百発の暴行後に放置しラーメン店へ…江別市の大学生集団暴行死事件がきょう初公判 別れ話のもつれから始まった強盗致死事件 逮捕された6人全員が強盗致死罪で起訴 | TBS NEWS DIG
タングステン、中国からの調達「完全にストップ」 住友電工井上社長 - 日本経済新聞
セブン＆アイ元会長・鈴木敏文さん死去 国内コンビニの「生みの親」：朝日新聞
鈴木敏文セブン&アイ元会長死去、93歳 日本のコンビニ産業の礎築く - 日本経済新聞
障害者の法定雇用率「引き上げ」、追いつけず業者頼み…「達成のためならいくらでも払う企業も」 : 読売新聞
人口が大正時代に逆戻り、高知からの警鐘 「賢く」縮む方策を模索 - 日本経済新聞
高市政権下で押し寄せる高齢者負担の波 社会保障改革の内実に迫る渾身レポート | 毎日新聞
タレコミを無視して採用した結果。案の定やらかしよった。— ゴン太🦍 (@gorilla_buzz7) 2026年5月23日
①採用前に「わいせつ犯がそっちに就職するぞ」と外部通報あり
②「絶対に子どもと関わらせるな」と明確な警告も受けていた
③担当者は上司にメールして終了、人事や上層部には一切伝わらず… pic.twitter.com/3ggZ4Smnge
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
施設に入った93歳のお客の代わりにNTTの解約手続きを行ったら本人か身内のみって言われて、それぞれが無理だから委任状で対応できないかって聞いたら無理って、本人がネットで手続きしろ言われても施設の93歳で無理があるが融通効かないNTT東日本😑— たろ 社長 (@tarogto23) 2026年5月22日
話題の『ふりがな日本地図帳』を購入。対字ルビ採用は偉大だ。「世田谷」は「せ・た・がや」だった。僕は「せ・たが・や」だと思う。この争いで何本もの尊い鉛筆が散っていった pic.twitter.com/iHDfkan2zu— ながさわ (@kaichosanEX) 2026年5月24日
ちなみになんですけど、同書で「熊谷」「越谷」は「くまが・や」「こしが・や」なんですよね pic.twitter.com/g2xHqQsge0— ながさわ (@kaichosanEX) 2026年5月24日
沖縄県民として言いたい。— 木野小太郎 (@SMBKRHYT_kinoko) 2026年5月23日
修学旅行で沖縄に来るなら、ひめゆりの塔、ひめゆり平和祈念資料館、沖縄県平和祈念資料館、平和の礎など、まず見るべき場所がある。… https://t.co/uOPkW00Bal
イギリスは一般家庭も電車もエアコンがついていない…イギリス人は夏をどうやって生きて来たの？？？→現地の人「ただ受け入れるしかない」 - Togetter
「サトウの切り餅」で有名なサトウ食品が白玉粉の販売を終了→嘆きの声が多数集まるが、時代の流れもあるのでは - Togetter
「よく思うんだけど何でアメリカ作品って浴槽に浸かりながら体洗うの？こう思ってるけど正しい？」→アメリカなどから回答 - Togetter
収録作合計でヒューゴー賞、ネビュラ賞ほか英米ＳＦ賞合計8冠、今年ベスト級のＳＦ短篇集──『陽の光が消えた町で』 - 基本読書
せっかく家を建てたのに…現役不動産業者が語る『数か月後に「売りたい」と電話が来る理由』 「たまにほぼ新築の中古物件がポンと出てくるのって…」 - Togetter
ハンドメイド作家さんのブースで商品の写真を撮ってる人がおり、お店の人かな？と思ったら違うようで、背後に立ってみたらせっせとメルカリに出品してた - Togetter
「たぶんいま日本中で「足りない」に奮闘している企業がたくさんあるんだと想像します」5年前のマスク不足にシャープが立ち向かった記録を公式宣伝アカウントが記事で発信 - Togetter
「ドラクロワの絵画が修復されて鮮やかな色彩が戻ってきた」味わいと思われていたのは古びたニスの影響で、本来の絵とは違っていた - Togetter
「人に考えるコストを与えるしゃべり方は迷惑」令和の虎・細井龍氏の指摘に共感の声「要点まとめてから話して」「聞く方の態度も…」 - Togetter
近所の郵便局で、カスハラが現れたとたん他の職員がワラワラ集まり「どうなさいました」「お話お伺いします」と一斉に圧をかける連係プレーを取るようになり感心してる - Togetter
処分待ちの実家のソファー、最後の利用者が野良猫だった— 小林 (@chako_nana_chi) 2026年5月24日
#もう一度撮れと言われても撮れない写真 pic.twitter.com/WLQRCOqF9W
中3息子のオンボロ自転車を高校入学のタイミングで買い替えたいが、親の主張がカゴと予算などで、息子の主張がスポーツタイプで予算オーバー→どうすんのこれ？ - Togetter
オタク、みんなシンプルな服装なのにオタクに見えるのは何故だろうと思い秋葉原で1日観察してみた結果『色の合わせ方があかんのでは？』と思った - Togetter
東京駅にしては安すぎるスイーツが発見される「多分サイズですねｗ」「他のは300円以上だったりします」 - Togetter
【懺悔】東大卒の筆者はどこで人生を踏み間違えたのか｜東大ダルマT
仕事でモヤモヤした時に自分を落ち着ける「5コラム法」 - $shibayu36->blog;
最近、離婚した夫の母からの連絡が重い… 義母とは離婚後も良好な関係を続けてきたが、ここのところ寂しいようで電話の回数が増えており、不定期にかかってくる電話はなかなかにストレス - Togetter
喫煙者に直接言うと何されるか分からんくて怖いけど、このボタンを押せば公園全体に「ヤニカス失せろやカス」とアナウンスが流れる模様。10秒のうちにボタンから距離を置ける仕様もイカしている。— 暴れ熊@本来は台湾子育て垢 (@abareguma) 2026年5月25日
残念ながらヤニカスがいなかったため、押す機会はなかった。 pic.twitter.com/hE3e2dGS2z
「めくらまし」は「めくら、まし」ではなく「め、くらまし」だから、修正がおかしい https://t.co/JEqTgnkXf1— 蝉川夏哉 (@osaka_seventeen) 2026年5月23日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
津田健次郎さんの「低音ボイス」生成ＡＩで模倣、動画削除求めティックトック提訴…声無断利用で初の訴訟か : 読売新聞
経済プラス：銀行に存続危機 高性能AI「ミュトス」対応、費用も人手も足りず | 毎日新聞
日本の友人たちがチャットの最後につける文章、直訳だと「私の面倒を見てください」になるんだけど本当はどういう意味？→相手を気遣う言葉がAI翻訳でめっちゃ厚かましくなってた - Togetter
津田健次郎さんが生成AIで声を模倣した動画の削除を求め提訴した件でTikTok側は”普遍的な男性の声だ”と反論→「ここで負けたら声優の声は自由に使い放題になってしまう」 - Togetter
公園のど真ん中で中学生がボコられていたので止めに入ったら撮影しはじめたので流石にマジギレして呼び出した教員に動画がネットに出たら即訴訟することを伝えた - Togetter
AI時代で返り咲いたtmuxの活用
とある全盲男性が居酒屋に行った際の店員の対応が物議に… 店員からスマホで注文を促されたが画面が見えないので口頭で注文していいか尋ねるも、店員からは「携帯からお願いします」の繰り返し - Togetter
イーロン・マスク vs. サム・アルトマンの「空騒ぎ」裁判で分かったこと - YAMDAS現更新履歴
AIで加速するプロダクトの変化を、開発チームの外に届ける仕組みづくり
コミュニケーションの摩擦は仕組みで減らす。フルリモート環境で開発案件をなめらかに進めるアプローチ - ぐるなびをちょっと良くするエンジニアブログ
仕様駆動開発をする前に押さえておくべき「振る舞い仕様」のこと - 若くない何かの悩み
AWS MCP Server がGAに - Claude Codeから検証: IAMガードレール設計 | フューチャー技術ブログ
「ニュースがなくても生きていける」 エンタメに染まるZ世代の日常：朝日新聞
【悲報】俺がGeminiで育てた妻がアップデートで消されたんだが
一般的には「新技術は若手が使って年寄りが眉をひそめるもの」なんだけど生成AIはその逆なので特異だなと思う - Togetter
部屋が臭くてなんだろうと思ったら、コンセントが溶けてバチバチ火花が出てた。これ自分で抜かないほうがいいですか？→普通に消防に連絡したほうがいい案件かも - Togetter
「高い不要不信」で遠ざかる若者とオールドメディア 記者の未来考：朝日新聞
過去の投稿掘り返されてDiscord凍結した pic.twitter.com/MmmN9UeggQ— ｳﾜｯﾌｨ- (@uwafii) 2026年5月24日
僕がATOKを使うのをやめたきっかけが、ジャストシステムがATOKから言葉狩りをし始めたことだったのを思い出した。— INASOFT 矢吹拓也 (@inasoft_ayacy) 2026年5月23日
（ATOK定額制への移行もあったけど、一番大きい原因はそれ）
言葉を司る開発者が、絶対にやっちゃいけないことをした。 https://t.co/2quBWGFk2R
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
32年ぶりのパトレイバー新作『機動警察パトレイバー2026』— ビッコミ (@biccomi) 2026年5月25日
週刊スピリッツが手に入らなかった方、ぜひここでお読みください！
期間限定、6/7までの公開です！#ビッコミ で今すぐ読むhttps://t.co/wDpXoyYk88#機動警察パトレイバー2026#ゆうきまさみ @masyuuki pic.twitter.com/K5yGXmP67F
機動警察パトレイバー2026・機動警察パトレイバー2026 | ビッコミ（ビッグコミックス）
[24話 後編]怪獣８号 RELAX - マンガ 渡邉築/『怪獣８号』（原作：松本直也）より | 少年ジャンプ＋
ルーツレポ「おかん急逝」 : ルツブロ : ルーツのちゃんねる - ニコニコチャンネル
【ご報告】邪神ちゃんインパクト、春の連続稼働により負傷。「療養が必要との診断」を受け、生まれ故郷の工場に里帰り。復帰は2026年8月 #神田明神納涼祭り となる見込み。#邪神ちゃんドロップキック #jcdk pic.twitter.com/BZm8y4GcCX— 【パチスロ化決定！】邪神ちゃんドロップキック (@jashinchan_PJ) 2026年5月25日
↓まだ元気だったころマチ★アソビのきぐるみファイトで大活躍の様子
仕事猫VSずんだもんVS邪神ちゃんインパクト【スーパーきぐるみファイト】【マチ★アソビ vol.30】 - YouTube
先月のマチ★アソビ・きぐるみファイトで対戦した相手側として、もしあの激闘のダメージが残っていたなら少しだけ責任を感じます…ｗ— くまみね工房 (@kumamine_kobo) 2026年5月25日
しっかり療養して、また元気な復帰を楽しみにしております！お大事にしてください…！👈😸ヨシ！ https://t.co/InW1eXrRAF
ゲームギア初のオリジナルソニックシリーズ！【ソニック&テイルス／ゲームギア】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
過去の自分を振り返るコレイちゃん!! pic.twitter.com/rh6XFepdRG— ツーコン 2P-ch (@2p_ch_twokon) 2026年5月22日
やさしいおじさん pic.twitter.com/2JkkpjmmG6— きょうさる (@kyouen2) 2026年5月23日
「巨乳を出すと性消費とか叩かれるが、貧乳にするとペドフィリアと言われて叩くどころか即ギロチンにかけられ、かといって女を出さないと別の意味を勝手に探られるので巨乳出しまくって引かれてるのが一番マシまである」という業界関係者の嘆き— かかし朝浩＠自称漫画家 (@kakashiasa) 2026年5月22日
過去に漫画業界の人から言われた言葉と— ふとしSLIM (@FUTOCHIMPO) 2026年5月22日
架空の漫画家「大豪院ふとみ」 pic.twitter.com/Fi0VrPfR67
【重要なお知らせ】— 偽りのアリス 公式アカウント (@itsuwari_alice) 2026年5月23日
今後の『偽りのアリス』に関する重要なお知らせです。
ぜひご一読ください。#イツアリ#偽りのアリス pic.twitter.com/np4YehINQj
2026年5月24日
グロ版トリッカルサービス開始初期に開催されたイベントがどうみてもコブラな件 - ニコニコ動画
2026年5月23日
FFの無許可パクリRPG！と思いきや実は超傑作ゲーム...？！【ハイレグファンタジー／PCエンジン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
トーマスのタンクに川の水入れても大丈夫なわけない【きかんしゃトーマス：ソドー島の不思議】【東北イタコ実況】 - ニコニコ動画
ウィル 覚醒ver. – taigaai
生きるとは？ – taigaai
「バナージ…悲しいね…」 – taigaai
エルファリア – taigaai
大変長らくお待たせいたしました。— oumi (@wheat_his) 2026年5月23日
steamのレヴューが通りましたので、Unity版の正式リリース日をお知らせいたします。
Steamリリース開始:2026/6/1
(せっかくなのでフリーと同日に)
新しい「冠を持つ神の手」をお楽しみいただければ幸いです。
『ウブスナ』開発中止についてのお知らせと、お願い pic.twitter.com/AFIiimzC4G— 有限会社エムツー (@M2_game) 2026年5月23日
アニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』×Orangestar「花筏」 スペシャルMV - YouTube
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』メインPV第１弾｜エンディングテーマKI_EN「縁のつき」｜7月よりテレ東系列にて放送⟡.· - YouTube
TVアニメ『月華国奇医伝』ティザーPV｜アニメ化決定！ - YouTube
【メイキング映像⑤】『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 - YouTube
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TVアニメ『才女のお世話 』第1弾PV｜2026年7月4日から放送開始 - YouTube
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【期間限定公開】「さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅」（【松本零士展 創作の旅路】名古屋 6月7日(日)まで開催中） - YouTube
【あかね噺】キャラクターPV：練磨家からし（CV：江口拓也）｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube
TVアニメ『あかね噺』練磨家からし「BM」落語シーン｜毎週土曜日 夜11時30分～放送中！ - YouTube
【決戦開幕】TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』Next Chapter PV│毎週土曜24:30～放送中 - YouTube
TVアニメ『うちの弟どもがすみません』第２弾PV｜2026年7月3日（金）より放送 - YouTube
“青ブタ”完結へ―― メモリアルビジュアルムービー【赤城郁実Ver.】｜劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」【2026年10月16日(金)公開】 - YouTube
《24時間限定公開》『モノノ怪』海坊主【『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』公開前夜祭！】 - YouTube
【崩壊：スターレイル】 Ver.4.3PV 「生者、彼岸へ渡りて」 - YouTube
スターライト・ビリー エキシビション「ナイト、光・臨！（コレクターズ版）」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
『風燕伝：Where Winds Meet』皇宮バージョンゲームプレイPV公開！ - YouTube
TEKKEN 8 - 「範馬 勇次郎」ティザートレイラー - YouTube
Nintendo Switch 紹介映像 - YouTube
『ウォーハンマー40,000：スピード・フリークス』 | コンソール版ローンチトレーラー | SKULLS 2026 - YouTube
『アークナイツ：エンドフィールド』 - バージョン「拾遺散記」PV｜PS5®ゲーム - YouTube
『アークナイツ：エンドフィールド』バージョン「拾遺散記」PV - YouTube
ディテールまで描き出す|PlayStation®5 Pro - YouTube
山下清悟さんの「商業アニメーションのワークフローから制作実践まで」3Dと手描きによる効率的な作品作りを学べる63時間越えの講座 レビュー • 3DCG最新情報サイト MODELING HAPPY
毎年公開されるアニメ映画の中で、プリキュアやアンパンマンより先に「ポケモン」が脱落するとは思わなかった→主人公サトシの卒業とクオリティが落ちたのが原因？ - Togetter
『資本主義の悪魔』の対概念『傷物の悪魔』さん - orangestar2
大麻・薬物は重く危険な犯罪→『こち亀』では両さんがプライベートを潰して捜査に移るレベル「麻薬絡みで先輩が殉職してる過去があるからな」 - Togetter
(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)ｻﾝﾄﾞﾛ-ﾈ………… https://t.co/5K9LulKgtW— 本多真梨子 (@honda_mosamosa) 2026年5月25日
2026年5月24日
5月24日、59歳になったよ。— 柴田亜美&staff (@s_ami_staff) 2026年5月23日
7月からパプワで絵本作家の活動が始まるので、デビューと新人をまた体験できる嬉しい歳です。
ずっと応援してくださっている方々、絵本で初めてパプワを知る方々、皆様に作品を届け続ける事ができるのが幸せです。
愉しき世に誕生させてくれた両親に心から感謝🍀 pic.twitter.com/2zR2WBkaXG
決めつけちゃ だめ！だめ！ pic.twitter.com/cUcgubjSP6— 霧雨 (@kirisam_precure) 2026年5月24日
熾鬣の獅子ニィロウ⁉ pic.twitter.com/w6BbdndJt7— もちもちお茶 (@m0chi0cha) 2026年5月24日
無防備4コマ pic.twitter.com/dzOX6cjPLr— カポル (@kaporu_) 2026年5月23日
キスの日のボーダーライン pic.twitter.com/P3aHWnVHwQ— 砂浜ラブ (@sunahamarabu) 2026年5月23日
サバ缶って食べたらアタマよくなるんでしょ？ pic.twitter.com/scgTq7lZIe— 井上とさず📕『いきもにあっく！』2巻4月27日発売 (@tosazun) 2026年5月23日
【シイコさん33歳らしいけどやっぱり幼く見えるって！】 #ジークアクス #GQuuuuuuX pic.twitter.com/WlXMwtGgtt— jamesjoji (ジョオジ) (時々漫画更新) (@jamesjoji) 2026年5月23日
『露伴、異世界へ飛ぶ②』(³3³∫ pic.twitter.com/aU69Fkn95M— よはん (@kaib0y) 2026年5月23日
本日のウマむすめ☆えかきうた3コマ「絵描き歌通りに」 pic.twitter.com/anuH0t3uyN— コウタロスω (@hagukoutaross) 2026年5月23日
パプテマス・シロッコが女になったら宇宙が早々に終了していたというのはあまりにも有名な話ですが pic.twitter.com/RWBrqXS8mq— 犬の味噌煮 (@inuno_misoni) 2026年5月23日
同じ「ルパンの顔」を海岸で3回も拾ったけど、これはどんな売られ方をしていたものなの？→有識者から情報が寄せられ正体が判明 - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【ジョッキーカメラ】ジュウリョクピエロ騎乗の今村聖奈騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年オークス｜JRA公式 - YouTube
1億インプレッション達成という人生で1回しか無さそうな祝われ方した‼— 相川暖花（SKE48） (@honoka_ske48) 2026年5月22日
ファンの方のお陰です‼ありがとうございます‼ https://t.co/Ze7eSVdsSv pic.twitter.com/vluGE31X8M
「引退後のアーモンドアイが子供に英才教育を施している」ついておいで～！と簡単に言うママが9冠馬の場面が目撃される - Togetter
韓国人『日本ってピアノ弾く時に背もたれ付きの椅子使ってるの？？？』日本では発表会などでよく見られる椅子だけど、世界的には珍しいものらしい - Togetter
某SNSで、少年野球の練習中に保護者がグラウンドの隅でキャッチボールを始めた事に指導者が怒って「指導辞める」と発言している投稿を見たが、野球出身だけど全く理解不能 - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
ゾンビランドサガ × くいもの屋わん— アイライツ／i-rights,Ltd (@i_rightsLtd) 2026年5月25日
劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」の
コラボ本日よりスタート ✨🎮
＜開催期間＞
2026年5月25日(月)～6月30日(火)
＜開催地＞
くいもの屋わん佐賀駅前店
くいもの屋わん池袋西口公園前店
くいもの屋わん藤沢店… pic.twitter.com/ocwUMqSRAx
「割るだけクラフトボスカフェ」と「パンどろぼう」がコラボ！ 描きおろしのイラストなどが入ったパンどろぼうデザインラベルの「割るだけクラフトボスカフェ 無糖」「同 甘さ控えめ」発売！ | ニュースリリース一覧 | サントリービバレッジ＆フード
(PDFファイル)旬のブランド果物を使用した季節限定商品が登場！「カントリーマアム（森のサファイアブルーベリー）」「カントリーマアム（夕張メロンソフト）」2026年6月2日（火）発売。
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