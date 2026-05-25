2026年5月25日のヘッドラインニュース

施設に入った93歳のお客の代わりにNTTの解約手続きを行ったら本人か身内のみって言われて、それぞれが無理だから委任状で対応できないかって聞いたら無理って、本人がネットで手続きしろ言われても施設の93歳で無理があるが融通効かないNTT東日本😑