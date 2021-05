2021年05月25日 15時15分 メモ

ステゴサウルス像の脚部から男性の遺体が見つかる



スペイン東部・カタルーニャ州のサンタ・クローマ・ダ・グラマネートで、建物の前に置かれていたステゴサウルスの像の内部から男性の遺体が見つかりました。男性の家族からは捜索願が出されていて、地元警察は事故であると考えているとのことです。



MYSTERY: Police in Spain investigate death of man found trapped inside dinosaur statue - Olive Press News Spain

https://www.theolivepress.es/spain-news/2021/05/24/police-in-spain-investigate-mysterious-death-of-man-found-trapped-inside-dinosaur-statue/



Dead man is found inside DINOSAUR statue in Spain | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9613039/Dead-man-inside-DINOSAUR-statue-Spain.html



Missing man found dead inside Spanish dinosaur statue | Spain | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2021/may/24/missing-man-found-dead-inside-spanish-dinosaur-statue



地元警察によると、2021年5月22日に「恐竜像からすごい異臭がして、像の亀裂から中に人の姿が見える」と通報があったとのこと。ただちに救急隊が出動して中空構造になっている像の脚部を解体したところ、内部から男性を発見。男性は死亡が確認されました。



亡くなった男性は39歳。死因やこの状況に至った経緯は捜査中ですが、何らかの事情があって像内部に入ってしまった電話を回収するため、像の開口部から中へと入り、誤って逆さまに落下してしまったものとみられています。警察によると、男性が像に入ったのは早くても数日前とみられ、発見の数時間前に家族から捜索願が出されていました。事件性はないとのことです。



なお、遺体が発見されたのは「Cubics Santa Coloma」という建物の南西側にあるステゴサウルス像。建物に向かって下っているスロープの入口部分に設置されています。





具体的にはコレです。





Googleストリートビューで確認すると、建物は2008年6月撮影時点ではまだ建設中ですが……





次に撮影された2012年8月になると建物が完成し、ステゴサウルスなどの像が置かれているのがわかります。映画「アイス・エイジ4 パイレーツ大冒険」や「テッド」のポスターなどがあるように、この建物には映画館が入っていました。





しかし、映画館は長持ちしなかったようで、2014年2月のストリートビューでは映画のポスター類はなくなり、スロープは駐車場と化しました。また、ステゴサウルス以外の像も撤去されています。





記事作成時点で最新のストリートビューは2019年7月に撮影されたもの。なお、今回の一件を受けて、像は解体されたとのことです。