20年逃亡していたマフィアがGoogleストリートビューに写ってしまい逮捕される

2002年にイタリア・ローマの刑務所からの脱獄に成功し、逃亡していたマフィアのボスが逮捕されました。捜索の中では、Googleストリートビューが大きな役割を果たしていました。 Mafia, il superlatitante Gammino scovato dopo vent'anni con Google Maps vicino a Madrid - la Repubblica https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/01/05/news/mafia_il_superlatitante_gammino_scovato_dopo_vent_anni_con_google_maps_vicino_a_madrid-332668896/ Gioacchino Gammino, latitante da 20 anni, scovato con Google Maps VIDEO https://www.ragusanews.com/esteri-gioacchino-gammino-latitante-da-20-anni-scovato-con-google-maps-video-145619/ Italian mafia fugitive arrested in Spain after Google Street View sighting | Mafia | The Guardian https://www.theguardian.com/world/2022/jan/05/italian-mafia-fugitive-arrested-in-spain-after-google-maps-sighting 今回逮捕されたのは シチリア島 ・ アグリジェント のマフィアのボスだったジョアッキーノ・ガミーノ受刑者。ガミーノ受刑者は1989年、敵対するマフィアとの抗争の最中に、マフィアと勘違いして通行人を殺害。スペインに逃亡しましたが、1998年に逮捕されました。裁判では殺人など複数の罪により終身刑の判決を受け、ローマのレビッビア刑務所に収監されました。 しかし2002年、刑務所内で映画撮影が行われた際、ちょうど刑務所を訪れていた囚人の親戚に紛れて脱獄。再び逃亡しました。

2022年01月07日 12時13分00秒 in Posted by log1p_kr

