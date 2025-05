著作権紛争を解決しやすくするための著作権請求委員会は「効果がなく税金の無駄使い」と監視団体が主張

アメリカ著作権庁の下に設置された「 著作権請求委員会(CCB) 」は、高額な訴訟費用をかけずに著作権に関する小規模な争いを解決する場を提供することを目的として、2022年から運用が開始されました。著作権侵害を認識しても訴訟の手間を考えて諦めがちなクリエイターの権利を守ることが期待されましたが、監視団体連合は「CCBは費用がかかりすぎているにもかかわらずほとんど効果がない」と非難しています。 Copyright Claims Board is “Ineffective and Costly,” Watchdog Groups Say * TorrentFreak https://torrentfreak.com/copyright-claims-board-is-ineffective-and-costly-watchdog-groups-say/

2025年05月25日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article The Copyright Claims Board, which was me….