任天堂のゲームを海賊版やエミュレーターでプレイしていたゲーム配信者との訴訟が過熱するも損害賠償額は大幅減額か

・関連記事

Nintendo Switchエミュレーター「Ryujinx」が任天堂からの連絡を受けて公開停止 - GIGAZINE



任天堂がNintendo Switchのエミュレーター「Yuzu」を提訴 - GIGAZINE



任天堂から訴えられたNintendo Switchエミュレーター「Yuzu」のソースコードを活用した後継プロジェクト「Suyu」が始動、任天堂からの訴訟を回避するための施策も準備中 - GIGAZINE



任天堂がゲームの海賊版を販売するユーザーの身元を特定した方法が話題に、Redditへの投稿と公式修理サービスの利用で足がつく - GIGAZINE



Nintendo Switchの改造業者が弁護士なしで任天堂との裁判にのぞむ姿勢を示す - GIGAZINE

2025年04月25日 21時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article Lawsuit against game distributors who pl….