任天堂がゲームの海賊版配布サイトに勝訴、2億円超の損害賠償金を勝ち取る

任天堂がゲームを違法配布する海賊版サイトに対して訴訟を起こしていた件がついに判決を迎え、同社は210万ドル(約2億3000万ドル)の損害賠償金と、サイトの閉鎖を勝ち取りました。 Nintendo Wins $2.1 Million Judgment Against Pirate Site Operator - TorrentFreak https://torrentfreak.com/nintendo-wins-2-1-million-judgment-against-pirate-site-operator-210529/ Nintendo Sues ROM Site Into Oblivion https://kotaku.com/nintendo-sues-rom-site-into-oblivion-1847005315 任天堂はゲームのROMデータを違法配布する海賊版配信サイトに対して訴訟を起こすことで、海賊版ゲームを撲滅するための活動を続けています。 任天堂が海賊版ゲームを配布する有名サイトを訴える、損害賠償額は数億円規模か - GIGAZINE

・関連記事

任天堂が海賊版ゲームを配布する有名サイトを訴える、損害賠償額は数億円規模か - GIGAZINE



任天堂の海賊版配信サイトに対する訴訟を受けて18年続いた老舗ROMサイトがデータ配布終了宣言 - GIGAZINE



任天堂のROM配布サイトに対する訴訟で「違法ではない」と真っ向から対立するサービスが登場 - GIGAZINE



任天堂がゲームボーイエミュレーターの削除依頼をGitHubに提出 - GIGAZINE



ゲーム実況配信者はゲーム開発会社に「利用料」を払うべきなのか? - GIGAZINE



2021年06月01日 10時25分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.