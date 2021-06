2021年06月01日 11時03分 ハードウェア

Appleが「工場での児童労働・強制労働はなかった」とするレポートを発表



Appleが2021年5月31日付けでサプライチェーンの労働環境についての年次報告書を発表しました。2020年は中国のiPhoneの製造工場で学生インターンが違法に労働を強制させられていたことが報じられましたが、報告の中でAppleは「児童労働・強制労働の証拠は見つからなかった」と述べています。



AppleのiPhone工場ではたびたび労働環境が問題となっており、2020年には学生インターンが違法に労働を強制されていたことが発覚したほか……



インドのiPhone工場では暴動が発生し、操業停止に至りました。



2020年は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受けたものの、Appleは53カ国・1121件のサプライヤーについて調査と評価を行ったとのこと。この中でAppleは、従業員の聞き込みを実施すると共に独立機関の監査を行った結果、児童労働および強制労働の証拠は見つからなかったと述べました。



未成年の労働に関しては、2019年に1件発見されましたが、2020年にはゼロになったとのこと。ただし「サプライヤーが学生労働者を誤分類し、その後、違反を隠すために書類をごまかした」事例は報告されています。Appleはこのサプライヤーに対し「Appleが求める問題修正を完了するまで新規ビジネスの発注を停止する」という措置をとりました。



このほかAppleは、2020年にコンプライアンスの問題から新しくサプライヤーの8%との取引を停止したことや、「週60時間労働」「残業はすべて自発的なもの」という就業時間に関するルールのうち93%が守られていることを伝えています。Appleの行動規範に対する「重大な違反」は、2017年が48件、2019年は17件でしたが、2020年は9件に。9件のうち7件は労働時間や労働データの改ざん、1件は廃水に関する違反、残り1件は排気に関する違反だったとのことです。



Appleは2008年から2020年にかけて、2150万人のサプライヤー従業員に対し、その権利に関するトレーニングを行ってきたことも伝えています。また従業員からのフィードバックを受けて、シャトルバスの追加、苦情に対する応答時間の短縮、ボーナス追加を行うようサプライヤーを説得したとのこと。加えて、2020年はパンデミックへの対応が求められましたが、Appleはパンデミック発生後すぐに従業員がソーシャルディスタンスが取れるように調整したほか、密を避けるために労働時間を柔軟にし、防護具の提供や清掃、PCR検査の提供を行ったと述べています。



このほか、労働環境改善の一環として、iPhone工場は2017年から2020年にかけてエネルギー使用量を20%削減しており、製造効率の改善を試みていることも伝えられています。