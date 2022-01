iPhone製造工場従業員寮の「150人以上が食中毒で入院」「1部屋に30人が詰め込まれる」など劣悪な環境が報告される

この抗議活動は、女性従業員らが住む寮で大規模な食中毒が発生し、250人以上が病院で治療を受け、150人以上が入院した事件が発端とのこと。Appleはこの事態を受けて従業員寮の調査を行い、一部の寮やダイニングルームが必要な基準を満たしていないことが確認されたため、問題となったFoxconnの工場を保護観察処分にすると発表しました。 Apple puts supplier Foxconn's India plant on notice after protests | Reuters https://www.reuters.com/business/foxconn-apple-say-worker-dorms-india-iphone-plant-dont-meet-required-standards-2021-12-29/

Appleは2022年1月3日に世界初の 「時価総額が3兆ドル(約340兆円)を突破した企業」 になりましたが、近年は劣悪な職場環境に関する指摘が相次いでいます。2021年12月に従業員による大規模な抗議行動が起こったiPhoneのインド工場について、従業員らが置かれた「150人以上が食中毒で入院」「1部屋に30人が詰め込まれる」などの劣悪な環境をロイターなどが報じています。 Women force change at Indian iPhone plant, sick from bad food, crowded dorms | Reuters https://www.reuters.com/world/india/women-force-change-indian-iphone-plant-sick-bad-food-crowded-dorms-2021-12-30/ Apple iPhone factory workers allegedly fed rotten food, paid under $5 a day https://nypost.com/2021/12/30/apple-iphone-factory-workers-allegedly-fed-rotten-food-paid-under-5-a-day/ 2021年12月17日、電子機器の生産を請け負う Foxconn がインド南部の チェンナイ 近郊で運営するiPhone製造工場で、約2000人の女性従業員らによる抗議活動が行われました。従業員寮を出た抗議者らは工場近くの主要幹線道路を封鎖したそうで、翌18日に行われた2回目の抗議活動には、付近に住む男性も参加したとのこと。 地元労働組合の指導者や弁護士によると、この抗議行動の鎮圧に当たった警察が参加者を殴ったり、女性や地元ジャーナリストを拘束したり、没収した携帯電話で女性従業員の家族に警告したりしたとのこと。これに対し地元警察は、抗議者への暴行や携帯電話の没収といった事実はなかったと否定しています。

2022年01月04日

