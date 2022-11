中国鄭州市でのFoxconn従業員大暴動の原因はゼロコロナ政策が招いたものだという指摘

2022年11月下旬、iPhoneの生産を請け負うFoxconnの中国工場周辺で従業員による大規模な 抗議デモ が発生しました。新型コロナウイルス(COVID-19)の流行を抑えるために行われた厳しい外出制限や賃金の未払いが原因とされるこの問題について、中国在住のテクノロジーレポーター、ベン・ジアン氏らが解説しました。 Inside Foxconn’s ‘iPhone City’: how Apple’s biggest contractor fell victim to China’s zero-Covid policy | South China Morning Post https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3201004/inside-foxconns-iphone-city-how-apples-biggest-contractor-fell-victim-chinas-zero-covid-policy Foxconnの工場がある中国河南省鄭州市ではCOVID-19のパンデミックに伴い強硬政策が実施されたため、従業員の間に不安が広がっていきました。South China Morning Postの取材に応じた複数の従業員によると、Foxconnが2022年10月10日から従業員に毎日COVID-19の検査を行うよう義務付けたため、この日河南省の衛生当局から発表された無症状患者数はわずか6人だったにもかかわらず、従業員たちの間でパンデミックに対する危機感が募っていったとのこと。

・関連記事

中国のiPhone工場での大規模デモで従業員と当局が衝突 - GIGAZINE



iPhone製造工場従業員寮の「150人以上が食中毒で入院」「1部屋に30人が詰め込まれる」など劣悪な環境が報告される - GIGAZINE



Amazonデバイスの工場で学生が違法労働させられている実態を暴露した内部告発者が「警察に拷問されていた」と主張 - GIGAZINE



「Appleが中国工場で労働法違反を犯して派遣労働者を働かせている」という報告 - GIGAZINE

2022年11月28日 16時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.