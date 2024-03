Nintendo Switchエミュレーター「Yuzu」の後継プロジェクト「Suyu」がGitLabから削除される

任天堂に 訴えられて 開発者が賠償金を 支払う にまで至ったNintendo Switch用エミューレーター「 Yuzu 」のフォークとして登場した「 Suyu 」がGitLabから削除されました。 GitLab confirms it’s removed Suyu, a fork of Nintendo Switch emulator Yuzu - The Verge https://www.theverge.com/2024/3/21/24108191/gitlab-suyu-nintendo-switch-emulator-takedown 「Suyu」は「Yuzu」の後継を自称するプロジェクトで、開発者は著作権に抵触するような開発やコミュニティの構築を一切行わないと明言していますが、法的にはグレーゾーンに位置するプロジェクトです。 任天堂から訴えられたNintendo Switchエミュレーター「Yuzu」のソースコードを活用した後継プロジェクト「Suyu」が始動、任天堂からの訴訟を回避するための施策も準備中 - GIGAZINE

