Nintendo SwitchのゲームがPCで遊べてしまうエミュレーター「Ryujinx」とは？

さらに、CPUの動作を再現するCPUエミュレーター「ARMeilleure」によって、ARMのCPUアーキテクチャ「ARM v8」にも対応することが可能です。また、Ryujinxでは、ゲームのロードのたびに翻訳する必要がないように、事前に翻訳された機能をキャッシュするオプションである「Profiled Persistent Translation Cache」が搭載されています。これにより、ほぼ全てのゲームのロード時間を大幅に短縮可能です。 グラフィックスに関しては、それぞれOpenTKやSilk.netのカスタムビルドを通じて、 OpenGL や Vulkan 、 Metal を使用して、Nintendo Switchに搭載されたGPU「 Maxwell 」の動作を再現しています。また、Ryujinxでは柔軟な解像度スケーリングやアンチエイリアシング、スケーリングフィルター、異方性フィルタリング、アスペクト比の調整が可能です。 なお、Ryujinxは主要なソフトウェアライセンスである MIT License を 採用 しています。また、RyujinxのソースコードはGitHubで公開されています。 GitHub - Ryujinx/Ryujinx: Experimental Nintendo Switch Emulator written in C# https://github.com/Ryujinx/Ryujinx

GitHub - Ryujinx/Ryujinx: Experimental Nintendo Switch Emulator written in C# https://github.com/Ryujinx/Ryujinx 「龍神」という言葉やNintendo Switchの開発時のコードネーム「NX」に由来するRyujinxは、2017年9月にエンジニアの gdkchan 氏によって開発プロジェクトがスタートしました。開発開始後すぐに、 Discordサーバー と基本的なウェブサイトが公開されました。 Ryujinxは C# でコードが記述されていることが特徴で、数多くのNintendo Switchソフトに対応する優れた精度やパフォーマンス、ユーザーフレンドリーなインターフェース、安定したビルドをユーザーに提供することを目的としています。 2023年10月時点でRyujinxは、約4200ものタイトルで動作テストを実施しており、4150以上のタイトルがゲーム画面の起動に成功、約3500タイトルが動作テストに成功し、プレイ可能であると認められました。なお、Ryujinxはプレイ可能なタイトル、またはプレイ不可能なタイトルのリストを公開しています。 Issues · Ryujinx/Ryujinx-Games-List · GitHub https://github.com/Ryujinx/Ryujinx-Games-List/issues

