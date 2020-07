Nintendo SwitchのゲームをPCで遊べてしまうエミュレーター「yuzu」「Ryujinx」の比較ムービーが公開中

また、yuzuおよびRyujinxはどちらもオープンソースのソフトウェアで、GitHubにてソースコードが公開されています。 GitHub - yuzu-emu/yuzu: Nintendo Switch Emulator https://github.com/yuzu-emu/yuzu GitHub - Ryujinx/Ryujinx: Experimental Nintendo Switch Emulator written in C# https://github.com/Ryujinx/Ryujinx なお、Nintendo Switchのゲームがすべて正常にエミュレーターで動作するわけではなく、一部のゲームはグラフィックかオーディオに不具合が発生したり、ゲームがクラッシュしてしまったりするそうです。yuzuおよびRyujinxではゲームの互換性リストが公開されており、以下のページから動作不具合の有無を確かめることができます。 Games - yuzu https://yuzu-emu.org/game/ Issues・Ryujinx/Ryujinx-Games-List · GitHub https://github.com/Ryujinx/Ryujinx-Games-List/issues

