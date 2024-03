2024年03月19日 06時00分 ハードウェア

OpenAIが独自AIチップ開発に向けてUAEの投資家と交渉中であることが報じられる



チャットAI「ChatGPT」や画像生成AI「DALL-E」などを開発するAI開発企業のOpenAIが、独自のAIプロセッサ製造を目指し、アラブ首長国連邦(UAE)の投資会社と交渉中であることが報じられました。



協議に詳しい関係者によると、OpenAIは独自AIチップ開発に向けて、UAE政府が出資するAIや半導体分野への投資を目的としたテクノロジー投資会社「MGX」との協議の初期段階にあるとのこと。今回の交渉は、UAEの「世界中のAI産業におけるキープレイヤーになる」という戦略におおむね合致しています。





OpenAIが独自AIチップ開発を推し進める背景には、「NVIDIA H100」などのNVIDIA製AIチップへの依存があると考えられています。



サム・アルトマンCEOはかねてより「従来のAIチップの受託メーカーには、拡大するAIチップの世界的な需要を満たすのに十分な製造能力がない」と指摘しており、数百兆円におよぶ資金を集めて複数の半導体向上を建設する計画の存在も報じられています。潤沢な資金を持つMGXとの投資に向けた協議は、半導体工場の建設計画にも大きく寄与する可能性があります。



UAEでは、2017年に世界初のAI担当大臣を任命し、2019年には世界初のAIに特化した大学ならびに大学院を開校するなど、AIが大きな興隆を見せる以前からAI産業に注力してきました。アルトマン氏は2023年に「AIがこれほどまでに成長する以前から、UAEはAIに力を入れてきました」と評価しています。また、UAEのAI担当大臣であるオマール・スルタン・アル・オラマ氏は「UAEには高価なNVIDIAのAIチップを製造するための知識などが存在しています」と報告。さらにオラマ氏は「AI分野では、UAEからの投資が年々増加していくでしょう」と述べ、資金と知識の両面におけるUAEの強みをアピールしています。



一方で、世界中のAI産業におけるキープレイヤーとなることを目指すUAEには、アメリカと中国の間の貿易摩擦を乗り切ることが求められています。オラマ氏は「UAEには、アメリカや中国など、1つのパートナーとだけ協力するというプランは存在しません。私たちは、長期的にUAEのためとなるような、可能であればUAEが主導する方法でAIへの投資を続けていくつもりです。また、UAE主導での運営が不可能な場合、世界最高のAI開発企業というパートナーと積極的な協力を続けていきます」と述べています。