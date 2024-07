Samsungの第4世代高帯域幅メモリの「HBM3」チップがNVIDIAのテストに合格、中国市場向けの「H20」に搭載予定

Samsungが製造した第4世代 High Bandwidth Memory (HBM)のDRAM「HBM3」がNVIDIAのテストをクリアしたことが報じられています。関係者によると、早ければ2024年8月にもNVIDIAの中国市場向けAIチップ「 H20 」への導入が開始される可能性があるとのことです。 Exclusive: Nvidia clears Samsung's HBM3 chips for use in China-market processor | Reuters https://www.reuters.com/technology/nvidia-clears-samsungs-hbm3-chips-use-china-market-processor-sources-say-2024-07-23/

2024年07月25日 07時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

