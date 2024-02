2024年02月02日 14時00分 ハードウェア

NVIDIAが中国専用の新しいAIチップ「H20」の予約注文を開始、価格は約180~220万円



アメリカ政府が中国へのAIチップの輸出規制を設けたことで、NVIDIAなどの半導体企業は中国へのチップ輸出を制限されています。この輸出規制を回避するため、NVIDIAは「H20」と呼ばれるグラフィックボードの販売を計画しているのですが、この予約注文がついに開始されたとロイターが報じました。



NVIDIAの関係者がロイターに語った内容によると、同社はHuaweiの競合製品と同等の価格設定をしている販売業者に対して、H20の予約注文を開始しました。H20は、アメリカによるAIチップの輸出規制を回避するためにNVIDIAが開発する、中国市場向けのグラフィックボード3モデルの中で、最もスペックの高いモデルです。





H20はNVIDIAの主力AIチップであるH100や、NVIDIAが中国市場向けに販売していたものの2023年10月に輸出を禁止されてしまったH800よりも処理能力の低いグラフィックボードとなっています。匿名の関係者によると、H20のスペックは一部の主要な分野で競合製品のHuaweiのAscend 910Bよりも低くなっているそうです。



別の情報筋によると、NVIDIAは中国のH20販売代理店に対する注文価格をグラフィックボード1枚当たり1万2000~1万5000ドル(約180~220万円)に設定している模様。さらに別の関係者は、一部の流通業者がH20の価格を約11万元(約220万円)まで大幅に値引きして予約販売を開始していると語っています。なお、競合製品のAscend 910Bは12万元(約250万円)で販売されているため、H20は価格面ではわずかに有利なようです。





ロイターはNVIDIAにH20の予約注文が開始されたのか問い合わせを行っていますが、同社はコメントを控えています。



ある関係者によると、H20の販売代理店はH20が8つ搭載されたサーバーを140万元(約2900万円)で販売しているそうです。これに対して、NVIDIAが以前販売していた中国向けのAIチップであるH800が8つ搭載されたサーバーは、2023年1月時点で約200万元(約4100万円)で販売されていました。



H20の販売代理店は顧客に対して、2024年第1四半期(1~3月)にH20を少量ずつ配送開始するとアナウンスしており、H20が大量入荷できるのは第2四半期以降(4~6月)になると説明しているそうです。



アメリカ政府による規制が始まる前、NVIDIAは中国のAIチップ市場で90%以上のシェアを獲得していました。しかし、NVIDIAはアメリカ政府の輸出規制措置により、Huaweiを筆頭とした中国メーカーとの激しい市場シェア争いに直面しています。



HuaweiのAscend 910Bは記事作成時点で中国国内で入手できるAI向けチップとしては最も競争力のある製品と考えられており、アメリカ政府がAIチップの輸出規制を課したことも相まって、中国でのAscend 910B人気は急速に高まっています。中国の検索大手であるBaiduも、NVIDIA製からHuawei製のAIチップに乗り換えたことが報じられました。



H20は当初、2023年11月に発売される予定でしたが、その計画は遅れることとなりました。H20の発売が遅れた原因は、サーバーメーカーがチップの統合に問題を抱えていたためだとウワサされています。



なお、NVIDIAはH20の他に中国市場向けにL20やL2といったチップも展開予定です。ただし、ロイターはL20およびL2の詳細情報を入手することができなかったとしており、H20・L20・L2はすべて中国市場向けの製品であるため、NVIDIAの公式ウェブサイトにはこれらの製品ページは用意されていません。



しかし、Tom's HardwareはH20・L20・L2のスペックが以下の通りになると報じています。



HGX H20 L20 PCIe L2 PCIe アーキテクチャ Hopper Ada Lovelace Ada Lovelace メモリ 96GB HBM3 48GB GDDR6 w/ECC 24GB GDDR6 w/ECC メモリ帯域幅 4.0TB/s 864GB/s 300GB/s INT8 / FP8 Tensor 296/296TFLOPS 239/239TFLOPS 193/193TFLOPS BF16 / FP16 Tensor 148/148TFLOPS 119.5/119.5TFLOPS 96.5/96.5TFLOPS TF32 Tensor 74TFLOPS 59.8TFLOPS 48.3TFLOPS FP32 44TFLOPS 59.8TFLOPS 24.1TFLOPS FP64 1TFLOPS N/A N/A RT Core N/A Yes Yes MIG 最大7MIG Yes Yes L2キャッシュ 60MB 96MB 36MB メディアエンジン 7NVDEC

7NVJPEG 3NVENC(+AV1)

3NVDEC

4NVJPEG 2NVENC(AVI)

4NVDEC

4NVJPEG TDP 400W 275W TBD フォームファクタ 8-way HGX 2-slot FHFL 1-slot LP インターフェイス PCIe Gen5x16:128GB/s PCle Gen4x16:64GB/s PCle Gen4x16:64GB/s NVLink 900GB/s N/A N/A