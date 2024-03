著作権違反で削除通知を送られたGitHubプロジェクトは1年で2万件以上

DMCA Notices Took Down 20,517 GitHub Projects Last Year * TorrentFreak https://torrentfreak.com/dmca-notices-took-down-20517-github-projects-last-year-240308/ GitHubでは4億2000万を超えるコードやソフトウェアが公開されており、中には著作権侵害の問題があるコンテンツも発生します。

・関連記事

著作権違反によるGoogleへのDMCA削除リクエストは日々過去最高を更新する勢いで増加中、その原因と実態とは? - GIGAZINE



Googleが2022年に著作権侵害でブロックしたURLは6億8000万件以上、半数近くが一度も表示されることなくブロックされている - GIGAZINE



YouTube動画ダウンローダーのリポジトリをGitHubが削除、音楽業界団体からの要請に基づき - GIGAZINE



YouTube動画をダウンロードする「youtube-dl」のホスティング企業が世界3大レコード会社に訴えられる - GIGAZINE



Twitterのソースコードの一部がGitHubでリークされ数カ月間公開されていたことが発覚 - GIGAZINE



任天堂に訴えられたNintendo SwitchエミュレーターのYuzuが損害賠償金支払いに同意し、公開も即座に終了 - GIGAZINE



GitHubのCEOが削除された「youtube-dl」のリポジトリ復活に向けて動く - GIGAZINE

2024年03月18日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.