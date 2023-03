2023年03月27日 11時39分 ネットサービス

Twitterのソースコードの一部がGitHubでリークされ数カ月間公開されていたことが発覚



Twitterで「おすすめ」を表示するのに用いているソースコードを2023年3月31日にオープンソース化するとイーロン・マスクCEOが主張する中、GitHubで、Twitterのソースコードの一部が数カ月間にわたり公開状態になっていことが明らかになりました。



Twitter Says Parts of Its Source Code Were Leaked Online - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/03/26/technology/twitter-source-code-leak.html





Twitter source code leaked online, court filings show

https://www.cnbc.com/2023/03/26/twitter-source-code-leaked-online-court-filings-show-.html





Portions of Twitter's source code were reportedly leaked online | Engadget

https://www.engadget.com/portions-of-twitters-source-code-have-reportedly-leaked-online-234405620.html



Twitterのイーロン・マスクCEOは、複雑で内部でも完全に解明されているわけではない「おすすめを表示するためのアルゴリズム」について、オープンソース化することでコードの透明性を確保し、迅速な改善を目指す方針を明らかにしています。



イーロン・マスクが「Twitterのコードを2023年3月31日にオープンソース化する」と発表 - GIGAZINE





しかし、このマスクCEOの動きとは無関係に、GitHubでTwitterのソースコードの一部が公開されていたことが分かりました。公開していたユーザーは「FreeSpeechEnthusiast(言論の自由愛好家)」を名乗っていて、正体は不明。



Twitterは2023年3月24日にこの事実に気付いて、DMCAに基づいてGitHubにリポジトリの削除を要求。GitHubはこれを受け入れて、当該リポジトリを削除しました。





以下が、Twitterによる削除要請。



dmca/2023-03-24-twitter.md at master · github/dmca · GitHub

https://github.com/github/dmca/blob/master/2023/03/2023-03-24-twitter.md





「FreeSpeechEnthusiast」がソースコードを公開していたリポジトリには、DMCAテイクダウン要請により使用不可となった旨のメッセージが表示されています。



GitHub · Where software is built

https://github.com/FreeSpeechEnthusiast/PublicSpace





「FreeSpeechEnthusiast」は、このほかの活動は一切行っていません。なお、アクティビティ履歴から、当該リポジトリは2023年1月3日に公開されたものであることがうかがえます。



FreeSpeechEnthusiast · GitHub

https://github.com/FreeSpeechEnthusiast





なお、「FreeSpeechEnthusiast」が公開していたものが、マスクCEOがオープンソース化を予定している「おすすめ」に関連するソースコードかどうかは不明だとのことです。