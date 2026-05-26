砂糖たっぷりの食事が記憶力に与える悪影響が大規模な分析で明らかに
人間が砂糖を好むようになったのは、狩猟採集生活を送っていた時代に高カロリーな食品を効率よく手に入れるためだったといわれていますが、近年はいつでもどこでも砂糖入りのドリンクやお菓子を手に入れられるようになりました。20件以上の研究結果を対象とした新たな分析により、砂糖たっぷりの食事が脳に与える悪影響が明らかとなりました。
Cognitive and behavioural effects of high-fat, high-sugar diet reversal: a systematic review and meta-analysis of animal studies
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1028415X.2026.2664635
Healthy eating improves memory, but sugary diets may cause lasting damage
https://www.uts.edu.au/news/2026/05/sugary-diets-may-cause-lasting-memory-damage
Large Review Shows What Sugary Diets May Be Doing to Your Memory : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/large-review-shows-what-sugary-diets-may-be-doing-to-your-memory
これまでの研究では高脂質・高糖質な食事が身体的な健康だけでなく、学習や記憶といった認知機能にも悪影響を及ぼすことが示されています。しかし、乱れていた食生活を改善した後に、これらの悪影響がどれほど持続するのかはよくわかっていません。
そこで、オーストラリアのシドニー工科大学の生物心理学者であるシモーネ・レーン氏らの研究チームは、ラットやマウスなどのげっ歯類を用いた27件の研究結果について、体系的レビューやメタ分析を実施。高脂質・高糖質な食事から健康的な食事に移行した際、認知機能にどのような影響が出るのかを調べました。研究チームは食事と記憶力に焦点を当てつつ、一般的な活動量や食欲、不安、抑うつ症状に似た行動など、認知機能への影響を示す可能性がある他の指標も追跡したとのこと。
論文の共著者であり、レーン氏と同じくシドニー工科大学の生物心理学者であるマイク・ケンディグ氏は、動物モデルは食事が脳に与える影響を理解する上で重要だと指摘。「人間の場合、食生活の変化は運動や気分、日常生活の変化などと同時に起こるため、食事だけが脳機能に及ぼす影響を切り離して考えることは非常に困難です」と述べています。
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