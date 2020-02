ジャンクフードのような「高脂質・高糖質の食事」は脳の機能を低下させる可能性

Researchers find a western-style diet can impair brain function | Science | The Guardian https://www.theguardian.com/science/2020/feb/19/researchers-find-a-western-style-diet-can-impair-brain-function 過去に行われてきた 複数 の 研究 により、 海馬 の機能がジャンクフードに非常に敏感であることが明らかになっています。また、2017年に行われた「若い健康な被験者を対象とした」 研究 により、トーストしたサンドイッチとミルクセーキという高脂質・高糖質の西洋風の朝食を1週間続けると、学習能力と記憶力テストの成績が低下することが示されていました。 これらの研究に続く形で、高脂質・高糖質の食事が人間にどのような影響を及ぼすかを調べた研究論文が、現存する最古の科学学会である 王立協会 で発表されました。論文によると、ジャンクフードのような高脂質・高糖質の食事は、脳の食欲制御機能を低下させる可能性があるそうです。

高脂質・高糖質の食事は脳の一部の機能を低下させる可能性があると、最新の研究が指摘しています。研究によると、高脂質・高糖質の食事を1週間続けるだけで、脳の機能は影響を受けるようです。 Hippocampal-dependent appetitive control is impaired by experimental exposure to a Western-style diet https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.191338

2020年02月21日

