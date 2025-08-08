2025年08月08日 12時00分 サイエンス

たった1回でも脂肪たっぷりの食事をするだけで脳への血流が阻害されてしまう可能性がある



平日の仕事を終えた金曜日の夜や久しぶりに友人と会った休日などに、ご褒美として普段は食べないような脂っこい食事をする人もいるはず。ところが新たな研究では、高脂肪食をたった1回食べるだけでも脳への血流が阻害されてしまい、脳卒中や認知症のリスクが高まる可能性があると判明しました。



Post-prandial hyperlipidaemia impairs systemic vascular function and dynamic cerebral autoregulation in young and old male adults - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S3050624725000051





We fed people a milkshake with 130g of fat to see what it did to their brains – here’s what we learned

https://theconversation.com/we-fed-people-a-milkshake-with-130g-of-fat-to-see-what-it-did-to-their-brains-heres-what-we-learned-259961



食事に含まれる脂肪は体内でエネルギー源となるほか、ビタミンの運搬や臓器の保護、体温の維持といった重要な役割を担っています。人々が摂取する脂肪は主に飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に区別されますが、このうちファストフードやスイーツに多く含まれる飽和脂肪酸は、摂取しすぎると血管や心臓に悪影響を及ぼすことが知られています。



また、飽和脂肪酸がもたらす影響は血管や心臓だけにとどまらず、脳にも問題が生じる可能性があるとのこと。脳はエネルギー貯蔵量が限られているため、正常な機能を維持するには血流によって酸素やブドウ糖を継続的に供給する必要があります。体が脳への血液供給を維持する仕組みはdynamic cerebral autoregulation(動的脳血流自動調節)と呼ばれ、このプロセスのおかげで立ち上がったり運動したりして血圧が変動しても、安定した脳への血流を維持できるというわけです。



しかし、高脂肪食の摂取などによって血管や心臓に悪影響が及ぶと、動的脳血流自動調節が損なわれてしまい、脳に届く血液が一時的に少なすぎたり多すぎたりする可能性があります。この状態が持続すると、脳卒中や認知症などを発症するリスクが高くなってしまうといわれています。





飽和脂肪酸を多く含む食事をとると血中脂肪濃度が上昇し、食事から約4時間後にピークに達します。これと同時に血管は硬くなって弛緩(しかん)・拡張する能力が失われてしまいますが、この間に脳への血液供給がどのような影響を受けるのかはよくわかっていませんでした。





