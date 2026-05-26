2026年05月26日 13時10分 AI

教皇レオ14世がAIに関する回勅「マニフィカ・フマニタス」発表、AI規制や子どもの保護を訴え、AI時代の「新たな奴隷制」を批判



AIは文章作成や画像生成、検索、翻訳、教育、医療、仕事の自動化などに使われるようになり、便利な道具として広がっています。一方で、人間の判断がAIに置き換わること、少数の企業にデータや計算資源が集中すること、子どもが性的コンテンツや搾取にさらされること、戦争でAI兵器が使われることなどへの懸念も大きくなっています。ローマ教皇レオ14世がこうした問題に正面から向き合う回勅「Magnifica Humanitas(マニフィカ・フマニタス)」を発表しました。



Encyclical Letter of His Holiness Leo XIV Magnifica Humanitas (15 May 2026)

https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html



First Encyclical Letter of His Holiness Leo XIV Magnifica Humanitas - Calendar of Activities | Vatican.va

https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2026/5/25/enciclica-magnifica-humanitas.html



Magnifica humanitas - YouTube





「回勅」とは、教皇がカトリック教会や世界に向けて示す重要な公的文書のことで、教皇による教えの中でも高い位置づけとされています。レオ14世の回勅「マニフィカ・フマニタス」は2026年5月15日に署名され、2026年5月25日に公開されました。正式な副題は「AIの時代における人間の擁護」で、レオ14世にとって初の回勅です。





レオ14世はAIを含む技術について「人類に敵対する力ではなく」「それ自体は悪ではない」とした上で、技術は作る人、資金を出す人、規制する人、使う人の性質を帯びるため中立ではないと述べています。つまりAIを単に「便利か危険か」で見るのではなく、AIを誰が所有し、誰の利益のために設計し、誰が責任を取るのかを問うべきだという内容です。



回勅では「AIは人間の知性をまねることはできても、喜びや痛みを経験したり、身体を持ったり、友情や責任を内側から理解したりすることはない」と説明し、レオ14世はAIが文章や会話で「共感している」ように見える場合でも、実際に人間のような関係を築いているわけではないという考えを明らかにしました。本物の人間関係や感情的なつながりが不足している場面では、見極めが難しい利用者がAIとのやりとりを人間関係の代わりにしてしまう危険があるとのこと。



AIの発展速度に対して社会のルール、監督機関、利用者の理解、救済制度が追いついていないことを理由に、レオ14世は「AIの導入ペースを遅くすることは進歩への反対ではなく、人類への責任ある配慮だ」とも主張しています。レオ14世は抽象的に「倫理が大事」と言うだけでは不十分で、強力な法制度、独立した監督、知識を持った利用者、責任を放棄しない政治が必要だと述べました。





また子どもの保護について、回勅はデジタル機器やSNSへの早すぎる接触が睡眠、注意力、感情の制御、人間関係に悪影響を与える可能性を指摘。さらに、暴力的または侮辱的なコンテンツ、ポルノや過度に性的なコンテンツ、身体や感情を軽く扱うメッセージ、危険な行動を普通のものに見せる提案へのアクセスが問題だとしています。AIによる画像や動画の加工、偽プロフィール、危険な接触を助長するアルゴリズムによって、グルーミング、脅迫、未成年の性的搾取がより見えにくくなるとレオ14世は訴えています。



レオ14世は保護者だけに責任を押しつけるのではなく、各国政府、学校、家庭が協力する必要があるとしており、年齢制限、サービス提供者への責任追及、オンライン上の性的搾取や暴力から子どもを守るための特別な保護策などを提案。あわせて、子どもや若者自身が操作や誘導を見抜き、自分の尊厳と他人の尊厳を守れるように教える必要があると述べました。



労働の問題では、AIが生産性を高める一方で労働者を機械の速度や要求に合わせさせ、技能を奪い、自動監視の対象にし、単純で反復的な作業へ追いやる危険があると述べられています。レオ14世は人間を能力や生産量だけで評価する見方を批判し、AIシステムは性能だけでなく人間を中心に設計されるべきだとしています。



また回勅では、AIの即座で滑らかな応答は魔法のように生まれるわけではなく、天然資源、エネルギー設備、データセンター、データラベリング、モデル訓練、コンテンツモデレーションなどに関わる人々の労働によって支えられていると説明されています。低賃金で過酷な作業を担う若者や女性、AIに必要な機器や半導体のために希土類元素を採掘する子どもや若者を取り上げ、AIとテクノロジーの裏側にある「新たな形態の奴隷制」も大きな論点だとレオ14世は述べました。





レオ14世は「技術産業とデジタル経済を支えるサプライチェーンを透明化し、隠れた搾取によって競争上の優位を得ることがないようにすべきだ」と述べています。企業と投資家には、労働者の保護、強制労働との戦い、データ駆動型ビジネスモデルの社会的影響評価を優先する倫理面での事前確認作業が求められるとのこと。



さらに戦争とAIについて、レオ14世は自律型兵器の配備が容易になれば、戦争がより実行しやすくなり、人間の管理から遠ざかると警告しています。回勅では殺傷や取り返しのつかない判断をAIに委ねることは許されず、戦争を道徳的に正当化できるアルゴリズムは存在しないと述べられています。AIは紛争を速く、非人格的にし、被害者をデータとして扱うことで暴力へのハードルを下げるとのこと。



回勅の発表イベントにはAI企業Anthropicの共同創業者クリス・オラー氏も出席しました。オラー氏はAnthropicを含む先端AI企業が商業的圧力や競争の中で動いており、外部からの監視が必要だと述べています。レオ14世の回勅はAI企業を単に敵視するのではなく、AI開発者、各国政府、学校、家庭、労働者、市民社会が同じ問題に責任を持つべきだという内容になっています。



レオ14世は回勅の中で、AIの時代に必要なのは「AIを使うか使わないか」という二択ではなく、人間の尊厳、共通善、真実、仕事の尊厳、平和を中心に据えた発展を選ぶことだと強調しました。