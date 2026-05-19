2026年05月19日 15時00分 AI

ローマ教皇レオ14世が初の回勅で「AI時代における人間の保護」について語る予定、イベントにはAnthropic共同創業者も参加

by Catholic Church England and Wales



ローマ教皇のレオ14世が2026年5月25日、自身初となる回勅を公布する予定だと発表されました。回勅はローマ教皇から全世界の司教に宛てる形で公布される文書であり、レオ14世の回勅は「人工知能の時代における人間の保護」をテーマにしたものだとのことです。



『マニフィカ・フマニタス』レオ14世の最初の回勅、5月25日発表 - バチカン・ニュース

https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2026-05/leone-xiv-comunicazione-prima-enciclica-magnifica-humanitas.html



Pope Leo to address rise of AI in first major text on May 25 | Reuters

https://www.reuters.com/world/europe/pope-leo-issue-first-major-work-addressing-ai-may-25-2026-05-18/



Pope and cofounder of Anthropic to launch pontiff's AI encyclical on May 25 - The Economic Times

https://economictimes.indiatimes.com/tech/artificial-intelligence/pope-and-cofounder-of-anthropic-to-launch-pontiffs-ai-encyclical-on-may-25/articleshow/131175749.cms



バチカン広報局は2026年5月18日、レオ14世が就任後初めての回勅となる「Magnifica Humanitas(マニフィカ・フマニタス：素晴らしき人類)」を、5月25日にバチカンのシノドスホールで公布すると発表しました。





関係筋によると、マニフィカ・フマニタスでは戦争におけるAIの使用を非難し、AIテクノロジーが労働者の権利をどのように脅かしているのかについて言及する可能性が高いとのこと。数学の学位を取得しているレオ14世はAIについて、「人間に取って代わるものではなく、人間のために役立つものでなければならない」という立場を明確にしています。



また、レオ14世は「真の説教とは信仰を分かち合うことです。AIは決して信仰を分かち合うことはできません」と述べ、司祭たちにAIを使って説教を書かないように指示しています。



ローマ教皇レオ14世が「AIを使った説教作成」を禁じるなどバチカンは思慮深いAIリーダーシップの確立を試みている - GIGAZINE





海外メディア・ロイターの元バチカン特派員であるジョン・サビス氏は、「教皇の最初の回勅は通常、その教皇の優先事項を概説し、現代世界にとって深刻な社会的・道徳的問題だと考える事柄に焦点を当てます」と説明しています。



通常、教皇は自らが著わした文書を公の場で発表することはなく、バチカンの枢機卿や少数の報道関係者によって発表されます。しかし今回の回勅発表では慣例を破り、レオ14世もバチカンで開催される回勅発表会に参加する予定です。



レオ14世の回勅発表会には複数人の枢機卿や神学者らが講演するほか、AIツールのClaudeを手がけるAI開発企業・Anthropicの共同創業者であり、AIの安全性に関する研究を専門としているクリストファー・オラー氏も講演することが発表されています。



Anthropicは自社製AIを「大規模な国内監視」や「完全自律型兵器」に使用することを制限しており、2026年2月にはこれを嫌ったアメリカのピート・ヘグセス国防長官により、「Claudeの制限撤廃か政府との関係断絶か」を迫られていました。



その後、Anthropicのダリオ・アモデイCEOは「脅しには屈しない」として政府の要求を拒否。これを受けてドナルド・トランプ大統領は「Anthropicの左翼狂信者がアメリカ軍の制御を試みた」と主張して関係断絶を指示し、Anthropicは「アメリカの国家安全保障に対するサプライチェーンリスク」に指定されました。



AI企業のAnthropicが「アメリカの国家安全保障に対するサプライチェーンリスク」に正式に指定される、Anthropicは法廷闘争を宣言 - GIGAZINE





4月にはトランプ大統領がAnthropicとの協調姿勢を示しましたが、依然としてAnthropicとアメリカ政府は微妙な関係にあります。レオ14世もアメリカとイスラエルが引き起こしたイランとの戦争を批判し、トランプ大統領とは緊張関係にあることから、両者は似たような立場にあります。



なお、レオ14世が回勅に署名した2026年5月15日は、レオ13世が社会問題を扱った初の回勅「レールム・ノヴァールム」に署名してからちょうど135年後に当たります。



ノールム・ノヴァールムは、産業革命が進行する中で労働者の権利や資本主義の限界、そして国家と雇用主が労働者に対して負うべき義務について論じたものでした。レオ14世は新たな回勅で、労働・正義平和といったカトリック教会の社会的な文脈の中にAI問題を位置づけるとみられます。



また、レオ14世の回勅発表に先立って、バチカンがカトリック教会のAIへの対応を調整する委員会を設立する予定であることも発表されました。



Pope Leo launches AI commission – POLITICO

https://www.politico.eu/article/pope-leo-launches-ai-commission-ahead-of-first-encyclical/

