2020年10月05日

ローマ教皇が「パンデミックが自由市場の失敗を証明した」と訴える

by Long Thiên



ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇が2020年10月4日に、世界の教会に向けて教皇の考え方を発信する公文書である回勅を発表し、その中で「パンデミックにより、自由市場ですべてを解決することはできないと示された」と述べて、改革の必要性を訴えました。



フランシスコ教皇は10月4日に、兄弟愛や社会的友愛をテーマとした回勅である「Fratelli tutti」を発表しました。「Fratelli tutti」とはイタリア語で「兄弟である皆さん」という意味で、フランシスコ教皇が発表する回勅としては今回が3番目となります。



「Fratelli tutti」の序文で、フランシスコ教皇は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに言及し、「この回勅を作成している最中に、予想外の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが勃発し、私たちの安寧が偽物だったことが暴かれてしまいました。パンデミックに関する各国の対応方法が違うことを差し置くとしても、このパンデミックは世界各国がいかに協調できないのかを非常に明白なものにしました」と述べました。





さらに、政治について説いた第5章の中で、「市場だけではすべての問題を解決できるわけではありませんが、誰もがこの新自由主義の教義を信じるよう求められています」「良い経済政策とは、雇用の創出を可能にするものであって、雇用を削減させるものではありません」と述べて、現行の経済体制の在り方を疑問視する見方を示しました。



フランシスコ教皇が特に強く批判しているのが、「富める者が富めば、貧しい者も自然に豊かになる」というトリクルダウン理論です。このトリクルダウン理論について、教皇は「新自由主義は、『波及効果』や『トリクルダウン』という魔法のごとき理論に頼っていますが、そのような効果が不平等を解決しないという事実は、ほとんど顧みられていません」と指摘しています。



その上で、フランシスコ教皇は「パンデミックによってあらわになった世界システムのもろさは、すべてが市場の自由によって解決できるわけではないことを示しています。また、金融に振り回されない健全な政治を取り戻し、人間の尊厳を中心に据えた社会構造を構築しなければならないことも浮き彫りになりました」と述べて、パンデミックにより改革の必要性が示されたと訴えました。





「Fratelli tutti」について、アメリカの公共ラジオネットワークであるNPRは「回勅は、ナショナリズムとポピュリズムに対する鋭い批判です」と評しました。また、ローマ・カトリック教会に詳しいジャーナリストであるAusten Ivereigh氏は、アメリカの大手通信社・AP通信に対し、「今回の回勅はフランシスコ教皇の三部作の最後の部分に相当し、フランシスコ教皇にとっても最後の回勅となる可能性があります。この回勅が、フランシスコ教皇の教えのバックボーンとなることには疑いの余地がありません」と話しました。



NPRによると、「兄弟」という意味の「Fratelli」という言葉を採用したことに対し、英語圏では「女性をつまはじきにしている」との論争もあるとのこと。この批判に対し、バチカン当局は「イタリア語の『Fratelli』は兄弟と姉妹の両方を意味を持つ言葉です」と説明しています。