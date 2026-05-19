2026年05月19日 14時44分 AI

AmazonのAlexa+にオンデマンドAIポッドキャスト機能「Alexa Podcasts」が登場、好きな話題を数分で音声エピソード化



Amazonが、生成AIを搭載した音声アシスタント「Alexa+」向けに、ユーザーが指定したテーマでポッドキャスト風の音声エピソードを数分で生成する新機能「Alexa Podcasts」の提供を開始しました。



Alexa Podcasts: AI-generated audio episodes on any topic, on demand

https://www.aboutamazon.com/news/devices/alexa-podcasts-ai-generated-audio-episodes



Alexa+は、AmazonがAlexaを生成AIで作り直した次世代AIアシスタントです。従来のAlexaが「質問に答える」「音楽をかける」「スマート家電を操作する」といった単発の音声操作を中心としていたのに対し、Alexa+は自然な会話を続けながら文脈を記憶し、Echo端末、Fire TV、Alexaアプリ、ブラウザなどをまたいでやり取りを継続できるのが特徴です。Alexa Podcastsでは、ユーザーは資料のアップロードや事前準備をする必要がなく、興味のある話題をAlexa+に伝えるだけで、AI生成のホスト音声による音声エピソードを作成できるとのこと。



Amazonがアメリカのすべてのユーザーに「Alexa+」を展開、プライム会員は無料で利用可能 - GIGAZINE





Alexa+に「知りたいテーマ」を話しかけると、Alexa+は関連情報を集めます。Amazonは、Associated Press、Reuters、The Washington Post、TIME、Forbes、Business Insider、Politico、USA Todayに加え、Condé Nast、Hearst、Vox傘下の媒体や、アメリカ各地の200以上の地方紙と提携しており、Alexa+が正確でリアルタイム性のあるニュースや情報を提供できると説明しています。



関連情報が集まると、Alexa+は音声エピソードで扱う予定の内容をまず概要として提示します。ユーザーは生成前に、会話形式で音声エピソードの長さや話題の方向性を調整可能。内容に納得した段階で、Alexa+がAI生成のホスト音声による録音を作成する仕組みです。



音声エピソードが完成すると、Echo ShowデバイスとAlexaアプリに通知が届き、通知をタップすると再生できます。作成済みの音声エピソードは、Echo ShowやAlexaアプリの「Music and More」セクションから後で探すことも可能。移動中にAlexaアプリで聞く、といった使い方も想定されています。





Amazonが挙げている利用例は、スポーツの試合結果、今月の主な音楽リリース、新作映画の評判といった話題のキャッチアップから、アポロ計画や流れ星の仕組みを学ぶ家庭向けの音声教材、旅行前にローマの古代史や東京の文化、シカゴの建築、マチュピチュの謎を予習する音声ガイドまで幅広い内容です。さらに、自家醸造、ドローン撮影、サワードウブレッド作り、コンテンツ制作、ピックルボール戦略などの趣味や、転職・業界研究・リーダーシップ戦略といった仕事向けの学習にも使えるとのこと。



Alexa Podcastsは、記事作成時点ではアメリカのAlexa+ユーザー向けに提供されています。Alexa+はアメリカではPrime会員向けに追加料金なしで提供されており、非Prime会員向けには月額19.99ドル(約3180円)のプランが用意されています。なお、Alexa+自体はアメリカ以外にも展開が進んでいますが、日本での提供時期は明らかにされていません。



Amazonは今後について、パーソナライズされたニュースブリーフィングや、ユーザーが共有した情報・文書に基づくカスタム音声など、さまざまなオンデマンド音声コンテンツを作成できる方法を検討していると述べています。Amazonは、Alexa Podcastsについて「学び、情報収集し、生活に合った形でコンテンツを消費するための新しい方法の始まり」と説明しています。