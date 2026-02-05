2026年02月05日 12時07分 AI

Amazonがアメリカのすべてのユーザーに「Alexa+」を展開、プライム会員は無料で利用可能



Amazonの生成AIである「Alexa+」が、ついにアメリカのすべてのユーザー向けに展開されることとなりました。Alexa+はAmazonプライム会員なら無料で利用できます。



「Alexa+」はAmazonが2025年2月末に発表した生成AIです。音声アシスタントのAlexaとは異なり、さまざまな大規模言語モデル(LLM)やエージェント機能を搭載しています。Alexa+は従来のAlexaでは不可能だった、「気になる商品のセールが始まったら知らせるように指示する」「Uberで配車を予約する」「Ticketmasterを通じて試合やコンサートのチケットを探す」「友人や家族が興味を持つキーワードを参考に、贈り物の選別を手伝う」といったタスクをこなすことが可能です。



Amazonが生成AI搭載の「Alexa+」を発表、Amazonプライム会員なら無料で利用可能 - GIGAZINE





Alexa+はAlexaを基盤としつつも大幅な進化を遂げ、よりスマートでより会話的になり、パーソナライズの面も強化されています。



Amazonによると、早期アクセスユーザーからのフィードバックによってAlexa+はAlexaとはまったく別物だと認識されていることがわかったそうで、実際に、ユーザーはAlexa+をAlexaとはまったく異なる方法で使っていたとのこと。





具体的には、ユーザーはAlexa+がおすすめする音楽のストリーミング再生を増やしており、ディスコグラフィー・ジャンル・アーティストについてより深い会話をするようになっているとのこと。他にも、夕食での議論を簡単な質問で解決したり、複雑なトピックを探ったり、その日のニュースについて話し合ったりと、より深い会話を行なうようになっているそうです。Alexa+はコンテキストを記憶できるため、会話が数日に及ぶこともあるとのこと。



また、ユーザーはAlexa+をより多くの場所で利用しており、Alexaアプリを使って外出先でチャットしたり、Alexa.com経由でより深い調査・計画・コンテンツ生成を行ったりしているそうです。その結果、ユーザーはAlexa+をAlexaよりも2倍以上利用するようになっています。





そんなAlexa+をより多くユーザーに利用してもらうため、アメリカのすべてのユーザーに利用できるようにするとAmazonは発表しました。



Alexa+はプライム会員は無料で利用可能で、Alexa対応デバイス、Alexa.com、Alexaアプリなどから利用可能です。それ以外のユーザーは月額19.99ドル(約3100円)で利用可能です。



これに加えて、プライム会員ではないユーザーも、Alexa.comとAlexaアプリから無料でAlexa+とのチャットが利用可能となりました。これはテキストベースのチャットインターフェースを使用して、迅速な回答を得たり、計画を立てたり、調べたり、新しいトピックを探したりすることができるという意味です。なお、無料ユーザーの場合はAlexa+へのアクセスを、使用状況に応じて制限されます。



なお、プライム会員はAlexaに対して「Alexa+にアップグレードして」と話しかけるだけで、簡単にAlexa+を利用可能となります。

