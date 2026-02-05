2026年02月05日 12時05分 動画

AI企業のAnthropicが「広告入りのAIはこんなひどいことになる」というスーパーボウルCMを公開、OpenAIのサム・アルトマンが長文反応



生成AI「Claude」シリーズを展開しているAnthropicがスーパーボウルにCMを出したところ、OpenAIのサム・アルトマンCEOが反応する事態となっています。



Claude is a space to think | Anthropic \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/claude-is-a-space-to-think



Can I get a six pack quickly? - YouTube





懸垂をしている男性の姿に重なる「VIOLATION(侵害・違反)」の文字。





男性は早くシックスパックになりたいようで、そばのインストラクター風の男性に相談しています。





相談を受けたインストラクターは「完璧！明確で達成可能な目標です。個人に合わせた運動目標を立てますか？」と回答。男性が同意したので「では、個人向けにカスタマイズしましょう。年齢、身長、体重を教えてください」と質問してきました。





自分の身体情報を伝える男性。





するとインストラクターは結果を受けて「筋力トレーニングを中心としたプランを作成します」と回答。しかし「自信はジムだけで作れるものではありません。身長を高くするインソール『Step Boost Maxx』を試しましょう」と続けます。





シックスパックと無関係な回答が出てきて、男性は戸惑いを隠せません。





「クーポンコード『HEIGHTMAXXING10』を使えば大幅割引です」とインストラクター。「広告がAIにやってきます。でもClaudeは違います」……というAnthropicのCMでした。





Anthropicは「広告に適した場所はたくさんありますが、Claudeとの会話はその中に含まれません」と言及。AIが広告業界でも利用されていることを認めつつ、「Claudeとの会話に広告を含めることは、我々がClaudeに求めているもの、つまり仕事や深い思考のときに本当に役立つアシスタントとは相容れないものです」と述べ、Claudeには広告を導入しない方針を明言しました。



このCMは広告導入を進めつつあるOpenAIへの牽制とも取れます。



ついにChatGPTに広告を掲載し始めるOpenAIの広告戦略を専門家が予想 - GIGAZINE





実際、OpenAIのサム・アルトマンCEOが強く反応しています。





First, the good part of the Anthropic ads: they are funny, and I laughed.



But I wonder why Anthropic would go for something so clearly dishonest. Our most important principle for ads says that we won’t do exactly this; we would obviously never run ads in the way Anthropic… — Sam Altman (@sama) February 4, 2026



アルトマン氏は「面白くて、笑ってしまうCMでした」と感想を述べた上で、AnthropicがCMの中で描写したような不誠実な広告はユーザーに受け入れるものではないことは明らかであり、OpenAIが表示させることもないようなものなので、「存在しないウソ広告を批判するためにウソ広告を行っている」と批判。



また、OpenAIとしては「誰もがAIを使うに値するということを信じている」点を重要視していて、Anthropicが「お金持ちに対して高価なサービスを提供している」のに対して、OpenAIはそこまでのお金を払えない数十億人に対してサービスを提供しなければならないと考えていると主張しました。



さらに、リリースしたばかりの「Codex app」が早くも50万ダウンロードを突破したことに言及し、「より多くの知性を、より低価格でユーザーに提供できるよう努力していきます」と述べています。



OpenAIがCodexのアプリ版を公開、複数エージェントを同時実行可能でOpenAIの開発者は「99.9％をCodex appでコーディングしている」とアピール - GIGAZINE

